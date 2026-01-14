Музыкально-поэтический концерт «Есенин», 18 января, Дом Simple Music 

20:44 14.01.2026

18 января студия камерной музыки Simple Music Ensemble совместно с актёрским объединением Territory представит музыкально-поэтический концерт «Есенин», посвящённый жизни и творческому наследию выдающегося русского поэта

Это очередной сценический проект из целой серии драматических постановок,в которыхпоэтические образы раскрываются современными выразительными средствами исполнительского искусства. Музыкальное сопровождение создано специально для этого проекта одним из его участников – Иваном Авдеевым – и выстроено с учётом драматургии камерного формата.

Музыкальное сценическое действие опирается на опыт предыдущей работы творческого союза: спектакль по произведениям Маяковского, представленный в конце прошлого года. Новаторство исполнителей уже отмечено столичной публикой – постановка получила много положительных откликов. В «Есенине» сохранена основная идея предыдущего перфоманса: в едином пространстве соединяются музыка, поэзия и личность автора. Актеры погружают зрителя в эпоху начала XX века, предлагая оригинальную интерпретацию жизни и творчества поэта. Но в отличие от «Маяковского» акцент сделан на концертные номера.

«Наше обращение к Есенину вполне логично. В отечественной художественной традиции сложилось так, что там, где звучит Маяковский, рядом неизбежно возникает и фигура Есенина – вот так для сердца русского слилось: несмотря на все их различия и противоречия, несмотря на разные совершенно творческие методы, они – дети одной эпохи, одной страны, одного культурного контекста. И главное в их поэзии – человек, ищущий себя во времени, в лихолетье бурных исторических событий. И нам важно показать многогранный поэтический мир Сергея Есенина, невероятную музыкальность его слога, по-новому раскрыть лирического героя его стихотворений», – пояснил основатель Simple Music Ensemble Григорий Волков.

Актёрский коллектив Territory работает в формате прямого взаимодействия с залом и с минимальной дистанцией между исполнителями и зрителями. В музыкально-поэтическом концерте «Есенин» актёры передают поэтический текст не только словом и художественным образом, но максимально используют пластическое движение, дополненное инструментальным звучанием. В постановке заняты Иван Авдеев, Богдан Щукин, Георгий Шимоненко и Мария Кочелова.

«Стихи Сергея Есенина и Владимира Маяковского уже больше ста лет остаются живыми и понятными разным поколениям, они очень интересны и современной молодежи. Строки, мысли поэтов актуальны и сегодня. Поэтому для нас важно рассказать о Есенине не как о классике из школьной программы, но как о живомчеловеке, чьи интонации и конфликты близки нашему времени. Мы хотим, чтобы слово, голос, инструментальное сопровождение были едины, сохраняли ритм и темп стихов. А музыка иллюстрировала бы текст, создавала бы еговнутреннюю динамику», – рассказал о совместной работе актер театральной группы Territory Богдан Щукин.

В ближайшие месяцы программа сценических проектов будет расширена: зрителям представят постановки, посвящённые творчеству Иосифа Бродского, Данте Алигьери и Уильяма Шекспира. Эта серия театрально-музыкальных работ на стыке театра, литературы и исполнительского искусства станет важным направлением в репертуаре Simple Music Ensemble.

Начало в 20.00.