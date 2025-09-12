СтимфониЯ «Нет иного пути» (интернет-сингл)

Исполнитель: СтимфониЯ, Название: «Нет иного пути», Стиль: рок; Год: 2025

Группа «СтимфониЯ» готовит «Белый альбом»… Обычно такое название присваивается релизу, когда он получается монументальным и является точкой отсчета какого-то нового периода. Лидер коллектива Филипп Август начинал с готик-рока, а, как известно, такие творцы внимательны к своей внутренней реальности и чутко фиксируют малейшие, связанные с ней изменения. Судя по песне «Нет иного пути» из будущего «Белого альбома», певец стоит на пороге чего-то глобального.

Меньше, чем за три минуты Филипп Август сумел внятно и доходчиво рассказать о самом важном, что может (и должно!) произойти с каждым человеком. Герой восходит к Небо по своей персональной Лестнице Иакова и, как водится, теряет силы на этом непростом пути. Но он не сдается и просит поддержки непосредственно у Бога, причем — не только для себя, но и для тех, кто рядом. Такая истовая молитва не может не остаться услышанной. Тем более, Филипп Август четко заявляет о безальтернативности такого восхождения, понимает, что любая остановка сродни смерти и выражает готовность свидетельствовать об этом своих песнях и дальше!