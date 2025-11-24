Летучий корабль & Старый приятель «Колесо Надежды»

Исполнитель: Летучий корабль & Старый приятель, Название: «Колесо Надежды», Стиль: рок, Год: 2025

В марте 2021 года безвременно ушел основатель группы «Старый приятель» Александр Зарецкий. Отпевал его православный батюшка - лирик московских храмов Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке и святителя Митрофана Воронежского на ХуторскойДмитрий Николаев, у которого есть собственный коллектив - «Летучий корабль». Музыканты «Старого приятеля», которые решили продолжить дело своего лидера, очень подружились со священником и решили делать совместный проект.

Песни авторства отца Димитрия были аранжированы "Старым приятелем" и спеты всеми вместе. Фирменное многоголосие с участием самого священника и «приятельских» вокалистов Антона Басова и Халыга Салаева как нельзя лучше подошло под новые задачи: теперь оо перекликается с богослужебными хоровыми традициями, а во многих композициях возникает эффект ангельского пения, поднимающего слушателя над грешной Землёй («За десять дней до весны» и др.).

Тем более, и сам батюшка так любит писать лёгкие и воздушные песни - вроде «Облаков» о желании ещё при жизни приобщиться к миру небесных сил бесплотных или «Парашют» - истории современной парочки чудаков, которых окружающие считают «парой шутов» (великолепная игра слов), но именно на таких чудиках ещё держится мир. В задорной «У нее внутри» прославляются мечтательные девушки и более возвышенно подается тема «из чего же сделаны наши девчонки», знакомая нам по известной советской песенке и по пародии на нее «Сектора Газа».

Песни отца Димитрия порою трудно постигать логически. Особенно это касается «Папы» где отец должен стать маленьким ребенком, чтобы войти в Царствие Небесное. Видимо, это исполнение заповеди Иисуса Христа «будьте, как дети», и парадокс, когда дети и родители с годами меняются местами, и первые начинают ухаживать за вторыми. Фраза «папа, тебя я нюхал, а ты — святой» на первый взгляд, очень удивляет, но при ближайшем рассмотрении в таком контексте мы обнаруживаем в «святом» фонетическое сходство со словом «цветок». Ведь все мы цветы в Саду у Господа. Наконец, многоголосие в «Папе» особенно уместно, поскольку вокалисты здесь разыгрывают в лицах диалог между отцом и сыном.

Напряженная беседа ведется и в песне «Останови часы», посвященной памяти Александра Зарецкого. Ушедший в вечность герой останавливает время, ну а его пока еще живые близкие, напротив, хотят остановить часы для того, чтобы подольше побыть с ним. Песня насыщена аллюзями на произведения Александра Зарецкого, вроде «Часы летнего времени» и «Не плачь». Прямой путь в вечность уже для всех указан в финальной песне «Колесо надежды», аранжированной в симфоническом ключе и напоминающей о том, что милость Божья упраздняет все предъявленные нам счета за «свет в конце тоннеля».

Альбом «Колесо Надежды» красиво выпущен на CD в глянцевом диджипаке и ярким буклетом с текстами песен. Хотелось бы, чтобы эта сенсационная работе не прошла незамеченной, а столь плодотворное сотрудничество получило свое продолжение.



