Классические коньки для отдыха: выбор, уход, хранение

10:38 28.03.2021

Зима — время чудес и активного отдыха.

Какая зима обходится без катания на коньках? В этой статье собраны советы и рекомендации, которые помогут грамотно выбрать коньки и научат правильному уходу за инвентарём.

Выбор коньков

Классические (прогулочные) коньки отличаются повышенной комфортностью и отлично подходят для любительского катания на льду. Конструкция и материал коньков не рассчитаны на выполнение сложных элементов (вращения, прыжки, спирали) и скоростного катания.

1. Жёсткость — главный параметр в выборе коньков. Он обеспечивает защиту голеностопного сустава от вывихов и растяжений. Для отдыха подойдут коньки мягкие и средней жёсткости. Более высокая жёсткость необходима фигуристам для безопасного выполнения сложных элементов с прыжками.

Чтобы определить жёсткость коньков, нужно сжать ботинок в области голеностопа над пяткой. Жёсткий ботинок не поддастся, а мягкий — сожмётся.

2. Для примерки коньков лучше надевать носки, которые планируется использовать для катания. Хороший вариант — тонкие и тёплые термоноски.

3. Размер прогулочных коньков такой же, как у повседневной обуви. Лучше примерять несколько пар коньков. Это поможет разобраться в ощущениях и остановить свой выбор на самых лучших и комфортных.

Примерка коньков по размеру

Ослабить шнуровку до 3-го нижнего отверстия. Надев конёк, сдвинуть стопу назад и зашнуровать. Стопа должна вплотную прилегать к заднику конька и не двигаться в области пятки. Пальцы ног касаются мыса ботинка, но не упираются в него, не давят. Главное, чтобы ботинок плотно держал голень и удобно сидел на ноге.

Надев коньки, нужно пройтись или посидеть в течение нескольких минут. Любой дискомфорт — повод примерить коньки другого размера или плотности. Шнуровка также отвечает за безопасное катание, поэтому важно уметь правильно шнуровать коньки: у носка шнуровка затягивается не туго, чтобы не нарушить кровообращение в ноге; в месте подъёма и голеностопа — туже, для лучшей фиксации пятки; и в самой верхней части конька шнуровка затягивается слабее, чтобы нога могла свободна сгибаться.

Для надёжной фиксации коньков, на ботинках для взрослых должно быть 11 парных отверстий для шнурков. Степень изгиба лезвия (радиус кривизны) влияет на устойчивость коньков. Маленький радиус обеспечивает удобство при вращательных движениях и поворотах. Для любительского катания подойдут коньки с большим радиусом. Чем больше радиус кривизны, тем устойчивее коньки.

Уход за коньками в зимнее время

Тщательный уход за коньками не только продлит срок службы, но и сделает катание приятным и безопасным.

1. Перед выходом на лёд надо внимательно проверить состояние коньков на отсутствие дефектов. При наличии повреждений от катания на коньках лучше отказаться.

2. Ботинки коньков периодически смазывают специальным обувным кремом. Это необходимо для повышения водоотталкивающих свойств ботинок.

3. Шнурки и крепления всегда должны быть в хорошем состоянии — это залог безопасного катания.

4. Нужно следить за сухостью подошвы обуви, чтобы избежать гнилостных процессов. Иначе это приведёт к плохой фиксации креплений.

5. Лезвия прикреплены к ботинкам специальными винтами, которые со временем могут расшатываться. Винты следует периодически подкручивать.

6. Места соединения винтов раз в неделю обрабатывают солидолом, чтобы очистить появляющуюся ржавчину.

7. Заточку лезвий лучше доверять профессионалам. Частота затачивания для любительского катания в год — 1-2 раза. Если выход на лёд осуществляется несколько раз за сезон, нет необходимости точить коньки ежегодно.

8. Коньки нельзя сушить на батарее, у открытых источников огня, и около электроприборов. Рекомендуемое расстояние — 1,5 метра.

9. Завершив катание нужно протереть коньки сухой тряпкой. Смена температуры приведёт к появлению конденсата. По приходу домой надо ещё раз вытереть насухо коньки. Изделия хранят без чехлов, в хорошо проветриваемом помещении.

Сезон закончен. Летняя консервация

После окончания зимы коньки нуждаются в правильной подготовке для длительного хранения.

1. Сначала коньки тщательно очищают (это относится к ботинкам, лезвиям, креплениям и шнуркам — повреждённые элементы заменить). Затем хорошо просушивают.

2. Чтобы уберечь ботинки от растрескивания, их смазывают специальным кремом для обуви. Металлические элементы коньков обрабатывают консервирующей смазкой (при отсутствии смазки подойдёт машинное масло).

3. Для предотвращения деформации обуви каждый ботинок плотно набивают скомканной бумагой (пригодятся старые газеты и журналы).

4. Коньки хранят в тёплом и сухом месте, которое хорошо вентилируется. Нельзя герметично запаковывать изделия. Идеальный вариант хранения — вертикальное или