Почему СССР пугает либералов?

Советский Союз развалился почти 30 лет назад, но либеральная общественность до сих пор с ним воюет

Ностальгия по СССР и признание того, что при Союзе людям жилось лучше, является важной социологической характеристикой практически всего постсоветского пространства. Причем зачастую признают это даже жители государств, находящихся сегодня в конфронтации со своими бывшими соседями по «большому советскому дому».

Согласно данным «Левада-центра»*, который сложно заподозрить в сочувствии к советским идеалам, 75% россиян считают советскую эпоху лучшим периодом в истории страны, а примерно две трети населения РФ сожалеют о развале Союза. Неполживые либералы могли бы списать это на «имперскость» российского национального мышления и результаты пропаганды, но огромное количество симпатиков СССР живет и в бывших советских республиках, ныне ставших независимыми.

На Украине, где коммунизм вообще запрещен и каждый день клеймится позором с телеэкранов, всего лишь треть населения поддерживает осуждение СССР как «тоталитарного режима». При этом каждый третий житель страны открыто сожалеет о развале Союза (в действительности таковых, естественно, больше – речь в опросе-то шла об официально запрещенной идеологии). Причем на Юго-Востоке количество симпатиков СССР достигает примерно 50% и почти в полтора раза превышает количество тех, кто относится к Союзу негативно.

Если бы референдум о судьбе СССР провели сегодня в Молдавии, то сторонники Союза победили бы на нем с перевесом примерно в полтора раза. Большинство участников опросов при этом говорят, что развал «Нерушимого» отрицательно повлиял на развитие самой Молдавии.

Даже в Грузии, где русофобия уже давно возведена в ранг официальной идеологии, негативно отзывается о развале СССР 41% жителей страны.

Если же говорить об опросах тех, кому сегодня 35 и больше лет (т.е. о тех, кто хоть в какой-то степени помнит жизнь в советское время лично), то тут сторонники утверждения о том, что при СССР им жилось лучше, вообще празднуют абсолютную победу. В Армении таковых насчитывается 71%, в Азербайджане – 69%, в Казахстане – 61%, на Украине – 60%, в Молдавии – 60%, в Кыргызстане – 60%, в Белоруссии – 53%, в Грузии – 51%.

Подчеркнем – речь идет о людях, которые сравнивают разные периоды своей жизни, отталкиваясь от личного опыта, а не от того, что им кто-то рассказывает. Лишь только среди молодежи, не жившей при СССР, количество тех, кто считает, что развал Союза принес что-то хорошее, преобладает над ностальгирующими по великой стране.

Результаты соцопросов вызывают сильное раздражение как у местечковых националистов, так и у либералов. Недавно одно из «топовых» российских интернет-СМИ, известное своими либеральными настроениями, опубликовало огромный материал, посвященный разбору того, что авторы сочли «мифами об СССР». В качестве экспертов к обсуждению темы были приглашены персоны, известные своим преклонением перед Западом, которые позиционировались как историки и социологи.

Общий посыл статьи примерно следующий. Россияне ностальгируют по Союзу, так как сохранять лучшие воспоминания о прошлом, и забывать худшие – это особенность человеческой психики. Кроме того, люди перенесли «травму» от распада общего пространства и экономики. При этом «эксперты» обвиняют СССР в «информационном вакууме», «отсутствии возможности выехать за рубеж», «ритуальных партсобраниях» и наличии «коммунальных квартир с одним туалетом на 30 человек». А 90-е - воспевают как время «свободы и весны», а также «магазинов, полных товаров».

Фактически мы видим классический пример «промывки мозгов», направленной в первую очередь на тех, кто сами СССР в силу возраста не помнят.

Насколько объективны «антисоветчики», обвиняющие большинство соотечественников в зашоренности и самообмане? Да, наверное, практически ни насколько.

Довод вроде коммунальных квартир – просто анекдотичен и не может вообще всерьез восприниматься адекватным человеком. Если сталинские проекты по массовому обеспечению населения жильем были нарушены войной, то хрущевские и брежневские оказались вполне успешными. Под конец советской эпохи, в РСФСР в год сдавалось уже более 70 млн квадратных метров жилья, а на каждого гражданина приходилось около 16 «квадратов» жилой площади. При таких темпах строительства к 2000 году каждая семья должна была получить отдельный дом или отдельную квартиру. Причем, что следует подчеркнуть особо, абсолютно бесплатно.

Доводы вроде наличия в Союзе бесплатного всеобщего образования, бесплатной всеобщей медицины, высокого уровня общественной безопасности и полного отсутствия безработицы авторы статьи о «советских мифах» вообще «развенчивать» не рискнули. Все это коротко констатировали как «причины любви россиян к СССР», а потом – предпочли об этом технично забыть.

Но самое мерзкое заключается в том, что в статье вовсе не упомянули о главном. О том, что, начиная с момента Победы в Великой Отечественной войне и вплоть до начала распада Союза, в СССР царил практически полный межнациональный мир (столкновения на этой почве были редкими и моментально гасились).

По факту главнейшим проявлением воспеваемой либералами свободы стала возможность убить соседа, надругаться над его женой и ограбить его дом, потому что он говорит на другом языке или ходит в другой храм. Вооруженные конфликты разной интенсивности на религиозной, этнической или политической основе не миновали практически ни одну из постсоветских республик. Дольше всех держалась Белоруссия, да и ту, благодаря усилиям манипуляторов, задуривших мозги части местной молодежи, в последнее время «замайданило».

Стоит ли тот самый пресловутый «ветер свободы» многих тысяч жизней мирных людей, погибших в локальных войнах на постсоветском пространстве, - вопрос риторический. Мы уже молчим, о принесенном «лихими 90-ыми» разгуле бандитизма, либерализации системы психиатрической помощи, выпустившей на улицы огромное количество насильников и убийц, и многомесячных задержках зарплаты.

Своя рубашка, как известно, для многих ближе к телу. Получавшие щедрые гранты «эксперты» явно не были на месте врача или педагога, которому не на что было накормить детей из-за полугодовой задержки зарплаты. Не были они и на месте родителя, чьего ребенка изнасиловали и убили члены местной ОПГ или оказавшийся на улице в правозащитном угаре вчерашний пациент психбольницы. Не были они и на месте семьи, в чей дом влетел снаряд поклоняющихся «святому бандере» отморозков…

Их никогда не беспокоили вопросы еды, воды и личной безопасности, поэтому их волновало что-то другое – вроде возможности возвести коттеджик в созданном «тоталитарными совками» заповеднике, права посещать стриптиз-шоу, безнаказанно удовлетворять свои «нестандартные» и запрещенные до 1991 года сексуальные желания или «отрываться» на зарубежных курортах. Поэтому желания понять презираемое ими большинство они даже не пытаются имитировать.

Однако, исходя из тех самых принципов демократии, приверженность которым пытаются демонстрировать либералы, мнение большинства им стоит учиться уважать. А если они не захотят, то, возможно, народу стоило бы взять на вооружение столь популярную у самих либералов демократическую «культуру бойкота»? Перестать читать и смотреть СМИ, которые приглашают в качестве экспертов тех, кто не уважает большинство? Игнорировать соцопросы некоторых социологических центров? Не пользоваться услугами коммерческих компаний, к которым имеют отношение некоторые «неполживые» персоны? И

наче доброта и толерантность может сыграть с нами злую шутку. Ведь, судя по результатам опросов, мозги подрастающему поколению «люди с хорошими лицами» уже успели промыть основательно.

* Некоммерческая исследовательская организация, внесенная в РФ в реестр иностранных агентов

