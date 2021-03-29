Самый знаменитый горный курорт Индии

20:43 29.03.2021

Дарджилинг - самый популярный горный курорт Индии, бывшая летняя колониальная столица страны, ставшая центром выращивания чая и примечательная великолепными видами на гималайские вершины и узкоколейной железной дорогой. В Дарджилинге выделяют обычно пять основных достопримечательностей, и по ним предлагаются пакетные туры (5 часов, 1200 Rs). Топ-5 прекрасных мест Дарджилинга

Дарджилинг - самый популярный горный курорт Индии, бывшая летняя колониальная столица страны, ставшая центром выращивания чая и примечательная великолепными видами на гималайские вершины и узкоколейной железной дорогой.

В Дарджилинге выделяют обычно пять основных достопримечательностей, и по ним предлагаются пакетные туры (5 часов, 1200 Rs).

Топ-5 прекрасных мест Дарджилинга

1. Обсерваторский холм

(Observatory Hill) разделяет восточное и западное ущелья города. Можно сказать, что он находится прямо над центральной площадью Чоураста. Холм с мощным хвойным лесом священен как для индуистов, так и для буддистов - здесь в 1675-1815 годах находился монастырь Дорджи Линг, давший городу свое название и разоренный гуркхами. Все индуистские и буддистские храмы объединены под названием Махакала Мандир, вокруг них висят тысячи тибетских молитвенных флагов. На холме есть также отель Windamere Hotel 1930-х годов, в истории примечательный тем, что здесь в 1960 году сиккимский король встретил американку Хоуп Кук, которая потом стала королевой. Тропа к холму начинается в 200 метрах от площади Чоураста.

2. Гималайский институт

(Himalayan Mountaineering Institute, или НМІ) расположен в конце западного ущелья Дарджилинга (2 км к северо-западу от центра). На территории института находится самадхи на месте кремации Тенцинга Норгая - шерпа, который вместе с новозеландцем Эдмундом Хиллари 29 мая 1953 года покорил впервые в истории Эверест. Есть также Музей Эвереста (Everest Museum), где выставлено снаряжение того самого восхождения, и зоопарк (Padmaja Naidu Zoological Park), где собрано 156 животных, живущих в Гималаях: несколько крупных хищных кошек, красная панда, фазаны, саламандры, горные козлы, гималайский волк, облачный леопард, амурский тигр (тигров подарил Хрущев в 1960 году). Кроме того, у зоопаркаесть скала Тензинга, по которой можно проверить свое альпинистское умение. Дорога к институту идет мимо церкви Святого Андрея (1873) и дворца Радж Бхаван - летней резиденции губернатора Бенгалии.

3. Вокруг Дарджилинга несколько чайных плантаций,

Наиболее известна Happy Valley, которая находится на холмах к северо-западу от города. Плантации можно посетить с помощью канатной дороги (Cable Саг), функционирующей с 1968 года и доставляющей туристов на 8 км от станции Сингамари (она же North Point) недалеко от зоопарка до плантации Сингла (Singla) с остановкой на плантации Туквар (Tukvar), причем первую часть канатка идет на спуск, а потом снова поднимается. На дороге работают 16 кабин, каждая рассчитана на шесть человек. С канатки открывается впечатляющая панорама холмов, лесов и водопадов.

4. Пагода Мира

Собственно, совсем не эксклюзивный объект, таких пагод японский буддистский орден Ниппондзан Меходзи понастроил в 1990-х годах много (около 80 по всему миру). Пагода находится в 1,5 км к югу от центра (сначала по Моллу, потом по Ghandi Road) и славится массовым пением мантр монахами на рассвете (в 4-5 утра).

5. Тигровый холм

Популярное место для обозрения третьей по высоте вершины планеты Канченджунга (8598 м). Она замыкает с востока цепь великих гималайских пиков, находится в 100 км от Дарджилинга и состоит из пяти пиков. До 1852 года она вообще считалась самой высокой горой в мире. Всего в мире 14 восьми тысячников, все находятся либо в Гималаях, либо в Каракоруме, а Канченджунга же находится на границе Индии с Непалом. Первые лучи солнца окрашивают гору в розовый цвет, который постепенно превращается в оранжевый. Если стоит особо ясная погода (в основном в октябре), то можно рассмотреть даже Эверест. На Тигровый холм отправляются организованно на джипах в 4 утра от Clubside Stand (11 км к югу от Дарджилинга, 1 50 Rs туда-обратно, местный сбор 10 Rs, от остановки джипа 1 км пешком в гору).

Кроме этих «топ-5» в Дарджилинге есть интересная достопримечательность, входящая в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО - построенная англичанами в 1879-1881 годах узкоколейная однопутная железная дорога (Darjeeling Himalayan Railway) длиной 86 км. Она соединяет Дардж и Силигури, поднимаясь со 100 до 2200 метров над уровнем моря, имеет 13 станций, три петли и шесть зигзагов, поезд состоит из паровоза и трех вагонов. В настоящее время узкоколейка функционирует не полностью из-за разрушений 2011 года - устраиваются только туристические 16-километровые туры на верхней части дороги, из Дарджа до станции Гум (Ghum), самой высокогорной в Индии (2257 м), и по пути вы будете преодолевать петлю Batasia Loop, в центре которой высится обелиск в честь погибших в войнах гуркхов. В самом Гуме на первом этаже станции стоит посетить железнодорожный музей. В Дарджилинг можно вернуться на джипе или спуститься пешком, по дороге имеется несколько красочных буддийских монастырей.

