После некоторого затишья отношения Москвы и Баку снова обострились. Дошло до того, что в Госдуме предложили полностью наложить запрет на азербайджанский импорт. Это прозвучало из уст депутата Андрея Гурулева.

По его мнению, при введении соответствующего запрета на импорт на российских прилавках ничего не изменится, а вот у Азербайджана — «сильно изменится». Гурулев считает, что можно и «пощипать» азербайджанский бизнес в России.

Предложения депутата связаны с реакцией Баку на российский удар по находящейся на территории Украины нефтебазе, принадлежащей азербайджанской компании SOCAR. Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал этот удар целенаправленным. В Баку задумались о снятии эмбарго на поставки Киеву вооружений.

Вооружение это в основном советское. Также, по мнению доктора военных наук Константина Сивкова, продавать Азербайджан сможет оружие, которое было поставлено Баку со стороны России, либо западное, которым азербайджанцев снабжали турки.

Ответ России Азербайджану торговым эмбарго уже начали обсуждать экономисты. Товарооборот между Азербайджаном и Россией в 2024 году составил около $4,8 млрд. По этому показателю Россия занимает третье место среди внешнеторговых партнеров Азербайджана после Италии и Турции. Объем экспорта Азербайджана в Россию — $1,178 млрд. Импорт российской продукции — $3,621 млрд.

В азербайджанском импорте в Россию преобладают минеральное сырье (в основном газ), текстиль, хлопок, сельскохозяйственные продукты.

Станет ли торговое эмбарго столь чувствительным для Азербайджана, как считает депутат-единоросс Андрей Гурулев? С таким вопросом мы обратились к политологу, заместителю декана факультета мировой экономики и политики НИУ ВШЭ Андрею Суздальцеву.

— За последнее время это не первый случай, когда депутаты предлагают ограничить торговлю с Азербайджаном. Но этого не происходит, потому что эта торговля во многом выгодна России. Сальдо в нашей торговле положительное: Азербайджан больше продает России, чем покупает. И нам это выгодно, потому что азербайджанские помидоры, например, поспевают раньше наших, и фрукты идут почти круглый год.

Больше ничего критически важного, кроме плодоовощной продукции, Азербайджан нам не поставляет. Но тут надо учитывать один фактор: на наши рынки идет почти исключительно фермерская продукция азербайджанских крестьян. То есть торговое эмбарго ударит по простому народу, а не по властной азербайджанской верхушке. Пострадают простые азербайджанцы, далекие от политики.

— Легко ли будет найти Азербайджану альтернативные рынки сбыта своей сельхозпродукции, если мы все же откажемся от их помидоров и персиков?

— Ущерб будет значительным. Россия — основной покупатель сельскохозяйственной продукции Азербайджана.

Азербайджанским фермерам будет сложно найти альтернативные рынки сбыта для своей сельхозпродукции, в первую очередь из-за жесткого санитарного контроля в странах Европы. Это мы на многое закрываем глаза из-за наших «дружбонародных» принципов.

К тому же многие из европейских стран имеют климат, который позволяет выращивать в значительных объемах собственные овощи и фрукты.

— Но помимо плодоовощной продукции в нашей торговле присутствует нефть. Может ли Россия каким-то образом повлиять на Азербайджан, ограничив ее транспортировку через свою территорию?

— Россия традиционно поставляет в Азербайджан нефть — объемы ее закупок по итогам прошлого года составили 1,53 млн тонн. Азербайджану выгодно закупать российскую нефть для внутренних нужд, а свою продавать в Европу по высоким ценам.

Есть один хитрый ход: Россия контролирует Каспийское море, по этому пути в Азербайджан в танкерах поступает нефть из Средней Азии, которая потом идет в Европу.

С возможностями своего флота Россия могла бы заблокировать этот транзит. Хотя бы ненадолго, как профилактическую меру. Но это не лучший выход, потому что задевает интересы других стран, с которыми мы не хотели бы ссориться.

— То есть торговое эмбарго — не выход?

— Выходит, что так. На мой взгляд, наиболее эффективная мера — это удар по азербайджанским рынкам, очень многие из которые в России принадлежат выходцам из этой кавказской республики. Весь доход от них идет мимо России.

Главный выгодоприобретатель от этой торговли — азербайджанская мафия, которая торгует по спекулятивным ценам, часто перепродавая нам продукцию российских фермеров по завышенным ценам.

Удар по азербайджанской мафии поддержит, я уверен, и местное население в российских городах. В итоге выиграет и наш, российский бизнес, который получит, наконец, доступ на рынки и сможет торговать напрямую.

Покупать луховицкие огурцы, рязанскую картошку и подмосковную малину втридорога у торговцев, которых контролирует этнический криминал, — это нонсенс, и этому надо положить конец.

Удар по рынкам в России может отрезвить Баку больше, чем блокада азербайджанских нефтяных танкеров на Каспии. Ведь власть Алиева держится на олигархах, которые имеют бизнес в России, — считает политолог.

Не так давно в Екатеринбурге ликвидировали рынок, где торговали мигранты из Азербайджана. Это произошло через месяц после массовых задержаний азербайджанцев, которых связывают с деятельностью организованной преступной группы и несколькими убийствами. На месте снесенных торговых рядов заезжих спекулянтов должны наконец появиться российские фермеры с ценами от производителя.

Почему эта акция единичная и этому примеру не последовали в других российских городах? С таким вопросом мы обратились к генерал-майору спецслужб Александру Михайлову.

— Дело в том, что азербайджанская диаспора во многих городах работает в связке с местной полицией. Скажу больше: диаспора уже проникла в правоохранительные органы и «крышует» азербайджанский бизнес не по закону, а «по понятиям».

Сейчас наши следственные органы работают с главой азербайджанской диаспоры на Урале Шахином Шихлинским. Но выясняется, что все преступные сообщества, созданные в России азербайджанской мафией, имеют межконфессиональную структуру, то есть в преступную орбиту азербайджанские мафиози вовлекают представителей и других национальностей.

— Как наши правоохранительные органы допустили в принципе то, что свои правила в торговле в России диктуют азербайджанцы?

— После победы в Карабахской войне у азербайджанцев возник «синдром победителя». Они решили, что легко «покорят» и Россию. Азербайджанская диаспора проникла в российские органы власти, в СМИ, в силовые структуры, где начала проводить свои националистические интересы, не имеющие ничего общего с российскими. Все это надо искоренять. И я вижу, что процесс, как говорится, пошел.

— Что думаете о перспективах военной помощи Азербайджана Украине?

— Азербайджан не имеет собственного серьезного ВПК, но имеет поставки из стран НАТО и Израиля. Азербайджан будут использовать в своих интересах другие страны. А в целом я считаю, что надо как можно скорее ликвидировать киевский террористический режим. После этого некому будет помогать.