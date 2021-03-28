Как воспитывать ребенка? Мнение психолога

08:07 28.03.2021

Для ребёнка важно, чтобы его любили.

Чувствуя это, он вырастает счастливым. Нехватка внимания часто воспринимается людьми как равнодушие. Малыш, получивший психическую травму, будет помнить о ней всю жизнь. В лучшем случае она слегка испортит ему существование. В худшем приведёт к психическому заболеванию. Травмы, полученные в далёком детстве, гораздо сложнее вылечить. Родители должны серьёзно относиться к своей роли.

Мнение психолога

Психологи утверждают, если хотите воспитать ребёнка, нужно начать с себя. Ведь малыш, ещё даже не умеющий разговаривать, копирует родителей и окружающих людей. Наблюдает не только в моменты, когда обращаются к нему, но и намного чаще во время общения людей между собой или с посторонними. Поведение и характер родителей формирует психику ребёнка. Тревожная мать передаёт это состояние малышу, который растёт боязливым и неуверенным. Она должна научиться контролировать страхи. До трёх лет маленький человек воспринимает себя как часть родителей, а не отдельную личность. Не понимает, что хорошо или плохо. Происходящее с ним принимает как данность.

Поведение детей и родителей

Дети иногда эмоционально сильнее родителей. Уже в юном возрасте они проявляют характер, добиваясь своего. Не стоит ломать малыша, как личность. Лучше попробовать договориться. Человек, получавший право выбора, растёт ответственным и сильным. Пытаться внушить своё мнение, решать за ребёнка, не уступая ни в чём, нельзя. В итоге он так и не повзрослеет и не сможет принимать решения самостоятельно. Не стоит позволять всё. Если дети дерутся или воруют, должно последовать наказание. Делать это нужно доброжелательно и спокойно без криков, чтобы стало понятно, отрицательно относятся не к нему, а к проступку. Если малыш украл что-либо, можно забрать любимую вещь у него. Детям необходимо на себе почувствовать, как это неприятно.

Советы

У малыша должна быть своя кроватка. Если он долгое время спит с родителями, потом сложно его отучить. Потребуется много терпения, пока ребёнок согласится пойти на свою кровать. Каждый раз, когда малыш будет приходить, его нужно будет отводить обратно или уносить, если уснёт. Деньги детям стоит начать давать в шесть лет, чтобы они могли самостоятельно научиться их использовать. Если, повзрослевший малыш начал ругаться, нужно сразу сказать ему, что это неприятно слышать и разговаривать с ним в таком тоне никто не будет. При повторном нецензурном обращении проигнорировать, пока не вернётся к нормальной речи.

Дети часто ревнуют родителей к младшим сёстрам и братьям. Избежать этого можно, если стараться делить внимание между детьми поровну. Не стоит постоянно заставлять старшего ребёнка уступать младшему, оправдывая это возрастом. Такое поведение обижает и расстраивает. Дети чувствуют, что любовь родителей делится нечестно. Общая обязанность или наказание сблизят их гораздо быстрее.

В современном мире родители часто разводятся. Ни в коем случае нельзя настраивать ребёнка против отца или матери. Такое поведение нанесёт ущерб психическому здоровью, поскольку малыш любит родителей в равной степени и ассоциирует себя с ними. Подобные действия приведут к внутреннему конфликту. Он перестанет любить и принимать себя.

Подростковый период

Самый сложный период в жизни для родителей и детей пубертатный. От него зависит развитие отношений в будущем. Казалось, ещё недавно это был маленький ангелочек, который неожиданно превратился в агрессивное создание. Редким родителям удаётся избегать конфликтов в этот период. Подростки быстро устают, плохо концентрируются, у них появляется волосяной покров, резкий запах. Часто начинают пробовать недоступное ранее: секс, алкоголь, наркотики. Не редкостью становятся и попытки суицида.

Дети должны чувствовать любовь родителей независимо от возраста и ситуации, в которой оказались. Тогда, возможно, удастся избежать многих неприятностей на пути к взрослой жизни. Часто причиной становятся обычный недостаток заботы. Из-за этого дети, чувствуя себя не любимыми, пытаются привлечь внимание взрослых.

