Песков заявил о необходимости военной цензуры в России
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оправдал цензуру в России «беспрецедентностью» времени. Об этом он сказал в интервью изданию «Эксперт».
«Вы правильно заметили, многие издания закрылись, журналисты разъехались. Но не забывайте, в какой ситуации мы находимся. Сейчас время военной цензуры, беспрецедентное для нашей страны», — высказал мнение представитель Кремля.
По его словам, сейчас идет война в информационном пространстве, было бы неправильно закрывать глаза на средства массовой информации, «которые целенаправленно занимаются дискредитацией России», пишет Газета.RU.
Поэтому, как считает Песков, сейчас режим цензуры оправдан.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Военная цензура вводится во время войны. Потому она таковой и называется. А что до войны в информационном пространстве, то это тоже следствие военных действий. Пора бы научиться тебе логически мыслить, а не зацикливаться на формулировках.
а то все воры поубиваются.
какую ты чушь написал
Так я уже так, думаю поняли. Половина генералов имеют детей там, на враждебном западе, а у нас против народа цензура. Ура путину, всем гарантам гарант.
и кто в этом виноват?