Песков заявил о необходимости военной цензуры в России

Дмитрий Песков © KM.RU, Филипп Киреев

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оправдал цензуру в России «беспрецедентностью» времени. Об этом он сказал в интервью изданию «Эксперт».

«Вы правильно заметили, многие издания закрылись, журналисты разъехались. Но не забывайте, в какой ситуации мы находимся. Сейчас время военной цензуры, беспрецедентное для нашей страны», — высказал мнение представитель Кремля.

По его словам, сейчас идет война в информационном пространстве, было бы неправильно закрывать глаза на средства массовой информации, «которые целенаправленно занимаются дискредитацией России», пишет Газета.RU.

Поэтому, как считает Песков, сейчас режим цензуры оправдан.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 11.07.2025, 20:47
    Гость: stalker

    Военная цензура вводится во время войны. Потому она таковой и называется. А что до войны в информационном пространстве, то это тоже следствие военных действий. Пора бы научиться тебе логически мыслить, а не зацикливаться на формулировках.

  4. 11.07.2025, 18:52
    Гость: Sl

    Так я уже так, думаю поняли. Половина генералов имеют детей там, на враждебном западе, а у нас против народа цензура. Ура путину, всем гарантам гарант.

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