Helvegen «Локи» (интернет-сингл)

Исполнитель: Helvegen, Название: «Локи», Стиль: рок; Год: 2025

Локи — один из самых ярких и неоднозначных персонажей германо-скадинавской мифологии. Несмотря на то, что он происходил из племени ведиканов-ётунов, традиционно враждовавших с «богами», ему разрешили за его хитрость и изворотливость жить в небесном городе Асгарде. Но бед своим покровителям Локи, конечно, причинил немало. В итоге его приковали к скале и стали непрерывно травить ядом змеи. Локи как нарушитель порядка должен быть близок панкам и анархистам, поэтому к его образу, видимо, и обратилась группа Helvegen.

Локи является трикстером — шутом, обманщиком, виртуозным манипулятором, который не только запутывает людей, но и позволяет им взглянуть на замшелые истины с другой стороны. Эта тема была магистральной, например, для группы «Король и Шут». Неслучайно Helvegen в «Локи» завуалированно цитирует их «Марионеток»: «Герой и злодей, добряк, лиходей». Обратим внимание на то, что «лиходей» оказывается на месте «лицедея», намекая на то, что артисты любят заигрывать порою с темными силами…

