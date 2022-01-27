Сати Спивакова учила испанский по фильмам Педро Альмодовара

19:06 27.01.2022

Наконец-то в кинотеатре «Художественный» состоялась долгожданная премьера фильма Педро Альмодовара «Параллельные матери»

Конечно же, параллельных мам играют любимые актрисы маэстро Пенелопа Крус и Пальма до Росси. Правда Крус, которая уже посетила первый показ картины в Венеции (у нее там пальмовая ветвь за лучшую женскую роль), в Москве показалось слишком холодно и она не приехала, но зато вместо нее на премьеру заглянули главные светские дамы Москвы: Светлана Бондарчук, Сати Спивакова и Олеся Судзиловская.

Играет актриса сейчас много, и премьер у нее в последне время достаточно, но вместе с мужем бизнесменом Сергеем Дзебенем ее давно не видели, в этот раз пара была вместе. На Сергее был строгий серый костюм, на Олесе же - спортивная куртка, сапоги-тракторы и модная тинейджерская шапочка "Гуляй!".

А в середине вечера в кинотеатр нагрянул и "креативный" красавец Кир из "Содержанок", артист Александр Кузнецов. Несмотря на ссмену цвета волос, имидж актеру изменить не удалось: эти пронзительно-голубые глаза узнавались даже сквозь "жесткое" молодежное мелирование - наверное, новая роль (сейчас артист, хоть и любит, по его словам, русское кино, считая, что сейчас у него самый расцвет, снимается за рубежом).

Александр Кузнецов

На вопросы корреспондентов артист отвечать отказался, сообщив, что "работает только с видеокамерами", успевшей же задать вопрос о музыке девушке, сообщил, что она его вообще не интересует, и любит он только кино - что ж, сердцу не прикажешь. Другие же звезды "Содержанок" Ольга Сутулова и Светлана Бондарчук пришли на премьеру без мужей (Евгения Стычкина и Сергея Харченко). На Ольге был джинсовый пиджак и шейный платочек, а на Светлане - длинный пиджак и умопомрачительные белые сапоги, светская львица пришла на премьеру из спортзала, где занимается пилатесом.

О творчестве Педро Альмодовара мы поговорили в зале перед премьерой с Сати Спиваковой.

- В 90-х годах мы с мужем жили в Испании и я изучала испанский. Первый фильм, который я на нем посмотрела, это был Альмодовар "Высокие каблуки". Он произвел на меня огромное впечатление: понравилось абсолютно все - но особенно взгляд Альмодовара на мир. С тех пор я не пропускаю ни одной его картины.

- Сати, если бы если бы на передачу к вам пришел Педро Альмодовар - о чем бы вы его спросили?

- Это моя несбыточная мечта. Но спросила бы я наверное: в его картине мира есть абсолютное счастье, как он этого добивается? Я недавно читала его дневники, которые он писал когда начался короновирус, и там было эссе о том как он по-новому взглянул на мир сейчас. Я думаю, что мы поговорили бы именно об этом. Я бы много отдала за то чтобы с ним встретиться, потому что это один из гениев нашего времени. Мне нравятся даже его поражения.

- Сати, а что в вашей картине мира есть счастье?

- Отсутствие у моих родных людей несчастья. Это когда все мои близкие здоровы, и наступает вечер, и я знаю, что все они спокойно уснули а утром, счастливые, проснулись - это и есть мое личное счастье.

Сати и Владимир Спиваковы

А с Владимиром Спиваковым мы поговорили после фильма, вот его впечатления о нем: «Альмадовар ничего просто так не делает, у него потрясающе точно расставлены акценты, грандиозное чувство мизансцены и масштаб идеи - говорит маэстро - "Параллельные матери" - это полифония, здесь одна линия наслаивается на другую, через весь фильм проходит контрапункт. Он - необыкновенно музыкален. Можно было использовать одну тему матерей но ему это показалось мало и он взял еще былину о жизни, истории».

В апреле у Сати премьера, спектакль в театре Наций, она играет Марию Каллас.

Автор - Екатерина Маслова

Фото - Ольга Семенова (кроме кадра из фильма)

