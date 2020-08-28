«Всем наплевать, выживешь ты или нет»: коронавирус непоправимо изменил все сферы нашей жизни

После пандемии поменялось все — от экономической ситуации до отношения людей друг к другу. Разбираемся в сути изменений

Даже после постепенного и щадящего выхода из «самоизоляции» мир уже вряд ли будет другим. Поменялось все — от экономической ситуации до отношения людей друг к другу. Лишь спустя годы (а то и десятилетия) можно будет более-менее достоверно утверждать, чего больше принесли эти трансформации — негатива или позитива. А пока попытаемся понять, что и как конкретно поменялось.

Физическое и психическое здоровье



О серьезных побочных эффектах после заболевания коронавирусной пневмонией написано уже многое. Но опять же, речь из-за недостатка информации идет больше об описании симптоматики, а не о выявлении причин осложнений и их эффективного лечения. Это и болезни легких, и всевозможные патологии почек с печенью, и удар по головному мозгу.

Теперь уже доподлинно известно, что COVID-19 прямо или косвенно способен провоцировать ряд психических заболеваний. Об этом поведал генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус. «COVID-19 повлиял на психическое здоровье миллионов в том, что касается вызванной им тревоги и страха. Он также нарушил работу служб по поддержке психического здоровья», — вынес он неутешительный вердикт, цитирует РИА Новости.

Популяционный иммунитет к «ковидной напасти» вырабатываться, конечно, будет, но постепенно. На днях ведущий научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан объявила, что для выработки популяционного иммунитета к COVID-19 необходимо, чтобы были вакцинированы хотя бы 65-70% жителей Земли. А это — время, нервы, усилия. К тому же совершенно неизвестно, как вакцина себя поведет.

Влияние вакцины



Одиннадцатого августа в России была разработана первая в мире вакцина от коронавируса, получившая название «Спутник-V». О том, как она будет влиять на организм, тоже толком никто ничего не знает, так что, увы, непоправимые побочные эффекты также возможны. Именно поэтому вакцину сначала будут апробировать на волонтерах-добровольцах.

В любом случае, массовой вакцинации в этом году ожидать не следует. «Хочу обратить внимание, что от коронавирусной инфекции дети прививаться в этом году не будут, - заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. - Мы продолжаем изучение, наблюдение вакцины, и для наших маленьких жителей страны мы проводим дополнительные тесты, исследования. Только получив полную картину влияния на детский организм, мы будем рассматривать (вакцинацию детей. — ред)».

Семья и брак



Вынужденная самоизоляция, затянувшаяся для многих на 3-4 мучительных месяца, заставила всерьез задуматься об окончательной профанации института брака в современном мире. Формулы «и в горе, и в радости», «жили счастливо, умерли в один день» и «да будут двое единой плотью», похоже, безнадежно устарели.

Пары торопятся в загс, движимые игрой гормонов, жаждой смены статуса или определенными расчетами. После свадьбы, окунаясь в бешеный ритм и разбегаясь по своим работам, они как-то не задумываются о банальной совместимости и необходимости постоянной работы над сохранением отношений. Но оставшись в самоизоляции лицом к лицу в режиме 24/7, многие супруги вдруг с ужасом обнаружили, что они, по сути — чужие друг другу люди.

Как следствие - в июне в России произошло 45,8 тысячи разводов. Как мы уже писали, это следует из данных Росстата по демографическим показателям. Цифра практически соответствует показателю июня 2019-го и почти в 2,5 раза больше, чем в мае этого года.

На самоизоляции развестись было проблематично, а вот в мае шкала разводов резко поползла вверх. Резкий их всплеск случился в июне — здесь количество разводов увеличилось до до 45,8 тысячи. Эксперты уверены, что показатели разводов будут расти и дальше, а полная картина будет ясна лишь к концу года.

Бизнес-апокалипсис



Через месяц настанет «время Ч» для предпринимателей. В последний день сентября для них заканчиваются отсрочки по арендной плате, а также — налоговые каникулы. Далек не все бизнесмены, чьи организации простаивали в период тотальных запретов на мероприятия и элементарные передвижения по городу, смогут покрыть все расходы.

Согласно опросу, четыре из десяти частных предпринимателей опасаются не выполнить всех денежных обязательств перед страной. А четверть бизнесменов вообще признались, что как раз проходят сейчас через самый пик кризиса. Половина сетует на резкое падение доходов.

Особенно сильно пострадала туристическая отрасль. Директор Северо-Западного регионального отделения Российского союза туристской индустрии Екатерина Шадская призналась, что прекращение отсрочек по выплатам станут для многих компаний отрасли последней каплей.

«Боюсь, это будет очень тяжело для некоторых компаний, и, возможно, многие прекратят свою деятельность, - рассказала она «Свободной прессе». - Даже те меры поддержки, которые предлагались, они были недостаточны. Тем более сейчас они уже практически закончились. Для многих это будет очень тяжелая ситуация, и они будут вынуждены уйти с рынка. Многие компании уже сократили свои штаты, а впереди еще большие сокращения».

Депутат Мосгордумы от КПРФ и владелица турагенства Екатерина Енгалычева пожаловалась, помимо прочего, на серьезную комиссию, которые берут банки при возврате компанией денег клиентам за неиспользованные путевки.

«Ситуация очень плачевная, много компаний закрылось и не восстановится. Но никакой реальной, настоящей поддержки, при которой могли бы предприниматели сохранить свой бизнес и рабочие места — не было. Тот, кто выжил, сделал это только благодаря своему доброму сердцу и своим вложениями. А отбивать это предстоит очень тяжело».

Енгалычева призналась, что не раз задумывалась о закрытии бизнеса: «Вроде бы и хочется сохранить бизнес, потому что жалко. Но ты тратишь, тратишь, и ничего не зарабатываешь. Можно было бы пережить это время, если бы выходило в ноль. Но надо платить зарплаты, банковские платежи по возврату, оплачивать интернет, расходы по аренде и коммунальным платежам. Это все равно расходы, которые нужно нести, и их никто не компенсирует. Всем наплевать, выживешь ты или нет, и это ужасно».