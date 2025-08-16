Заявления Путина и Трампа на пресс-конференции в Анкоридже

В ночь на 16 августа президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели совместную пресс-конференцию по итогам российско-американских переговоров в узком составе. Сделки по Украине достигнуто не было, но был отмечен некоторый прогресс. Главные заявления лидеров двух стран — в подборке «Коммерсанта».

Заявления президента РФ Владимира Путина:


О переговорах и добрососедстве с США

  • Переговоры прошли в конструктивной и взаимоуважительной атмосфере, были весьма обстоятельными и полезными.
  • Россия и США являются близкими соседями, хоть и разделены океаном.
  • Когда мы с Трампом встретились, вышли из самолетов, я так сказал: «Добрый день, дорогой сосед. Очень приятно вас видеть в добром здравии и живым».
  • С Аляской связана значительная часть общей истории России и США.
  • РФ признательна США за бережное отношение к памяти советских воинов, захороненных на Аляске.


Об отношениях с США

  • Отношения России и США скатились до самой низкой точки со времен Холодной войны. Встреча лидеров двух государств реально назрела.
  • России и США важно перелистнуть страницы и вернуться к сотрудничеству.
  • У нас с Трампом установились очень хорошие прямые контакты.
  • У России и США много интересных направлений для совместной работы.
  • России и США есть, что предложить друг другу в разных сферах — от технологий до Арктики.


Об украинском урегулировании

  • Одним из центральных вопросов встречи стала Украина.
  • Россия считала и считает украинский народ братским, а происходящее — трагедией и тяжелой болью.
  • Трамп говорит, что если бы он был президентом, то войны бы не было. Я подтверждаю это.
  • Чтобы украинское урегулирование носило устойчивый характер, нужно устранить первопричины кризиса.
  • Россия заинтересована в том, чтобы положить конец украинскому кризису и готова работать над безопасностью Украины.
  • Рассчитываю, что сегодняшние договоренности станут отправной точкой для достижения мира на Украине.
  • Рассчитываем, что Киев и европейские столицы не будут препятствовать намечающемуся прогрессу в урегулировании.


Заявления президента США Дональда Трампа:

  • Есть неплохой шанс достичь мира, но сделки пока нет.
  • Путин хочет завершить конфликт на Украине, как и я.
  • Созвонюсь с Зеленским и европейскими лидерами.
  • Знаю команду Путина, видел ее в газетах, и она почти такая же популярная, как и босс.
  • Сегодня мы достигли существенного прогресса, у меня с президентом Путиным очень хорошие отношения.
  • Много пунктов по Украине согласовано, есть хороший шанс на договоренности по остальным.
  • Самое главное — неплохой, хороший шанс достичь урегулирования.


О продолжении переговоров


— Спасибо, президент. Повторим скоро. И увидимся еще. Спасибо, Владимир!

— В следующий раз в Москве?

— Интересно! Меня раскритикуют за это. Но я рассматриваю такой вариант.

  3. 16.08.2025, 18:33
    Гость: О какой

    победе трубят кремлевские трубадуры? Не подписан ни один документ. Завтра в сша опубликуют фото рыжего с малолетками от эпштейна, и он набросится на Россию хуже бидона.

  4. 16.08.2025, 18:14
    Гость: Очень даже так. Гость: rick 16.08.2025, 16:46

    юный ленинец, ты видать жилаишь как твой ленин: штыки в землю и русские солдаты выходили брататься с бандеровцами как и с немцами в первую мировую?
    да...
    это значит ты супротив СВО и чичас модераторы передадуть табе в ФСБ на проверку какой ты иноагент есть.

