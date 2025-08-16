Заявления Путина и Трампа на пресс-конференции в Анкоридже
В ночь на 16 августа президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели совместную пресс-конференцию по итогам российско-американских переговоров в узком составе. Сделки по Украине достигнуто не было, но был отмечен некоторый прогресс. Главные заявления лидеров двух стран — в подборке «Коммерсанта».
Заявления президента РФ Владимира Путина:
О переговорах и добрососедстве с США
- Переговоры прошли в конструктивной и взаимоуважительной атмосфере, были весьма обстоятельными и полезными.
- Россия и США являются близкими соседями, хоть и разделены океаном.
- Когда мы с Трампом встретились, вышли из самолетов, я так сказал: «Добрый день, дорогой сосед. Очень приятно вас видеть в добром здравии и живым».
- С Аляской связана значительная часть общей истории России и США.
- РФ признательна США за бережное отношение к памяти советских воинов, захороненных на Аляске.
Об отношениях с США
- Отношения России и США скатились до самой низкой точки со времен Холодной войны. Встреча лидеров двух государств реально назрела.
- России и США важно перелистнуть страницы и вернуться к сотрудничеству.
- У нас с Трампом установились очень хорошие прямые контакты.
- У России и США много интересных направлений для совместной работы.
- России и США есть, что предложить друг другу в разных сферах — от технологий до Арктики.
Об украинском урегулировании
- Одним из центральных вопросов встречи стала Украина.
- Россия считала и считает украинский народ братским, а происходящее — трагедией и тяжелой болью.
- Трамп говорит, что если бы он был президентом, то войны бы не было. Я подтверждаю это.
- Чтобы украинское урегулирование носило устойчивый характер, нужно устранить первопричины кризиса.
- Россия заинтересована в том, чтобы положить конец украинскому кризису и готова работать над безопасностью Украины.
- Рассчитываю, что сегодняшние договоренности станут отправной точкой для достижения мира на Украине.
- Рассчитываем, что Киев и европейские столицы не будут препятствовать намечающемуся прогрессу в урегулировании.
Заявления президента США Дональда Трампа:
- Есть неплохой шанс достичь мира, но сделки пока нет.
- Путин хочет завершить конфликт на Украине, как и я.
- Созвонюсь с Зеленским и европейскими лидерами.
- Знаю команду Путина, видел ее в газетах, и она почти такая же популярная, как и босс.
- Сегодня мы достигли существенного прогресса, у меня с президентом Путиным очень хорошие отношения.
- Много пунктов по Украине согласовано, есть хороший шанс на договоренности по остальным.
- Самое главное — неплохой, хороший шанс достичь урегулирования.
О продолжении переговоров
— Спасибо, президент. Повторим скоро. И увидимся еще. Спасибо, Владимир!
— В следующий раз в Москве?
— Интересно! Меня раскритикуют за это. Но я рассматриваю такой вариант.
