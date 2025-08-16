Заявления Путина и Трампа на пресс-конференции в Анкоридже

11:52 16.08.2025

В ночь на 16 августа президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели совместную пресс-конференцию по итогам российско-американских переговоров в узком составе. Сделки по Украине достигнуто не было, но был отмечен некоторый прогресс. Главные заявления лидеров двух стран — в подборке «Коммерсанта».

Заявления президента РФ Владимира Путина:



О переговорах и добрососедстве с США

Переговоры прошли в конструктивной и взаимоуважительной атмосфере, были весьма обстоятельными и полезными.

Россия и США являются близкими соседями, хоть и разделены океаном.

Когда мы с Трампом встретились, вышли из самолетов, я так сказал: «Добрый день, дорогой сосед. Очень приятно вас видеть в добром здравии и живым».

С Аляской связана значительная часть общей истории России и США.

РФ признательна США за бережное отношение к памяти советских воинов, захороненных на Аляске.



Об отношениях с США

Отношения России и США скатились до самой низкой точки со времен Холодной войны. Встреча лидеров двух государств реально назрела.

России и США важно перелистнуть страницы и вернуться к сотрудничеству.

У нас с Трампом установились очень хорошие прямые контакты.

У России и США много интересных направлений для совместной работы.

России и США есть, что предложить друг другу в разных сферах — от технологий до Арктики.



Об украинском урегулировании

Одним из центральных вопросов встречи стала Украина.

Россия считала и считает украинский народ братским, а происходящее — трагедией и тяжелой болью.

Трамп говорит, что если бы он был президентом, то войны бы не было. Я подтверждаю это.

Чтобы украинское урегулирование носило устойчивый характер, нужно устранить первопричины кризиса.

Россия заинтересована в том, чтобы положить конец украинскому кризису и готова работать над безопасностью Украины.

Рассчитываю, что сегодняшние договоренности станут отправной точкой для достижения мира на Украине.

Рассчитываем, что Киев и европейские столицы не будут препятствовать намечающемуся прогрессу в урегулировании.



Заявления президента США Дональда Трампа:

Есть неплохой шанс достичь мира, но сделки пока нет.

Путин хочет завершить конфликт на Украине, как и я.

Созвонюсь с Зеленским и европейскими лидерами.

Знаю команду Путина, видел ее в газетах, и она почти такая же популярная, как и босс.

Сегодня мы достигли существенного прогресса, у меня с президентом Путиным очень хорошие отношения.

Много пунктов по Украине согласовано, есть хороший шанс на договоренности по остальным.

Самое главное — неплохой, хороший шанс достичь урегулирования.



О продолжении переговоров



— Спасибо, президент. Повторим скоро. И увидимся еще. Спасибо, Владимир!

— В следующий раз в Москве?

— Интересно! Меня раскритикуют за это. Но я рассматриваю такой вариант.