Госдеп по-русски призвал «не играть в игры» с Трампом

В русскоязычном аккаунте Госдепартамента США появилось изображение с призывом «не играть в игры» с президентом Дональдом Трампом. Аналогичное сообщение опубликовано в аккаунте департамента на фарси. Оригинал на английском языке ведомство распространило 3 января, после того как США провели операцию в Венесуэле, пишет РБК.

«Президент Трамп — человек дела. Не знали? Теперь знаете», — говорится в публикации в Х.

Джон Рэтклифф, Дональд Трамп и Марко Рубио

Фотография, которая сопровождает пост, была сделана, когда Трамп и члены его администрации наблюдали за операцией «Абсолютная решимость». Рано утром 3 января (после полуночи по восточному времени) США нанесли удары по стратегическим объектам в венесуэльской столице Каракасе. Президента Венесуэлы Николаса Мадуро американские военные задержали вместе с супругой Силией Флорес и доставили в США, где их будут судить.

В основном аккаунте Госдепартамента США сегодня также появилось сообщение, где Западное полушарие назвали «нашим»: «Это наше полушарие. Президент Трамп не допустит угроз нашей безопасности».

  3. 06.01.2026, 22:27
    Гость: Алевтина

    Трамп сначала намекал Путину,что нужно делать с Украиной,а потом,когда с намеками ничего не вышло,Трампуша решил показать пример...

  4. 06.01.2026, 22:10
    Гость: с биноклем на диване

    "нет четкого плана, что делать с Венесуэлой,"
    Смешно.
    Есть у них план - Грабить.
    В отличии от разных дружбонародных и прочих интернациональных дебилов - эти как раз знают всегда что и как делать..

