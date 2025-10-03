HINODE JAPAN 2025 привезет в столицу звезд сумо, аниме и косплея

15:39 3.10.2025

18–19 октября в московском Тимирязев Центре пройдет HINODE JAPAN 2025 – крупнейшая ежегодная выставка японской культуры в России

Программу выставки украсит особенное событие: впервые за 60 лет Россию посетят профессиональные японские сумоисты – Дайки Тоёносима и Масахиро Дайкихо. Гостей также

ждут конкурсы косплея, мастер-классы по японскому искусству и боевым дисциплинам, арт-перформансы, традиционная японская церемония мотицуки и многие другие активности, связанные с японской культурой!

HINODE JAPAN порадует посетителей специальной программой с участием японских борцов сумо Дайки Тоёносима и Масахиро Дайкихо. Это уникальное событие, поскольку последний визит японских профессиональных сумоистов состоялся еще в СССР в 1960-х годах. На HINODE JAPAN борцы проведут мастер-классы, интервью и автограф-сессии, познакомив гостей с техникой древнего японского боевого искусства.

Список хэдлайнеров HINODE JAPAN возглавит певица и сэйю Ая Хирано, голос культовых аниме «Меланхолия Харухи Судзумии», Death Note и Fairy Tail. В рамках выставки пройдет ее концерт, интервью на сцене и автограф-сессии для фанатов.

За оригинальный жанр на HINODE JAPAN отвечает Enishi – артист мгновенной смены лиц. Ясунори Кимата, современный художник, объединяющий традиционную технику тушевой живописи и яркий стрит-арт, представит визуальные арт-перфомансы. Ответственными за японский юмор назначены Wannabes – многогранное комедийное трио.

Одним из центральных событий выставки станет Hinode Cosplay Competition – соло-конкурс косплея, участники которого представят созданные вручную костюмы и реквизит, а также авторский перфоманс. Победителя конкурса ждет поездка в Японию в почётном качестве члена жюри отборочного тура World Cosplay Summit Japan. Помимо сольного конкурса программа предусматривает парные, групповые и детские косплей-конкурсы.

Жюри конкурсной программы возглавит косплеер мирового уровня Fran, представитель комитета Мирового косплей чемпионата World Cosplay Summit и опытная судья международных конкурсов. Во все дни HINODE JAPAN гости фестиваля смогут также пообщаться и сделать фото с топовыми российскими косплеерами.