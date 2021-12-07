Никто не хотел войны. Война была неизбежной...

Весьма вероятно, что скоро на наших глазах произойдет то, что рано или поздно должно было произойти – прямое военное столкновение с Украиной. Каковы главные причины и последствия грядущей войны? И какой будет сама война?

То, что военное столкновение неизбежно, было ясно еще в январе 2014-го – когда в Киеве вовсю бушевал майдан. Можно ли было его избежать? Можно. Можно было и позже разнести в клочья укроармию, терзающую Донбасс.

Но каждый раз вся российская политическая элита и наш "Президент-почти-победа" (как называют Путина российские силовики) откладывали это неизбежное "на потом". Тем самым в очередной раз даря Украине драгоценную возможность укрепить свою армию (которую сейчас бешеными темпами накачивает вооружением Запад) и увеличить количество потенциальных жертв с обеих сторон.

Тем не менее в преддверии очередной войны "почти-победа" остался верен себе и сделал очередную попытку ее избежать, обозначив для Запада (и в первую очередь для США) некие красные линии. Это недопущение локации на Украине американских баз и невступление Украины в блок НАТО. И они, разумеется, будут нарушены в самое ближайшее время.

Можно ли было договориться с Западом и на этот раз?

Все более-менее независимые эксперты – Михеев, Шурыгин etc. - изначально отметали эту возможность. Их аргументы были более чем резонны: если этого не получалось последние тридцать пять лет, почему должно получиться сейчас? По какой-такой причине Запад должен вдруг одуматься и отказаться от своей главной геополитической тактики и стратегии – торговать воздухом в ответ на какие-то конкретные телодвижения (а желательно – уступки) другого переговорщика?

Сам Шурыгин признается, что он “уже устал от политической наивности российской элиты”, которая до сих пор питает какие-то иллюзии по поводу предстоящих переговоров (если таковые состоятся). Не могу согласиться. Российская элита последней четверти века, на которую богатство свалилось, как цветочный горшок с подоконника, никогда не была наивной. Но ровно так же она никогда не была патриотичной и никогда не отличалась стратегическим мышлением.

Если бы она была патриотичной или думала о будущем, то никогда не стала бы вывозить свои капиталы триллионами в офшоры. Любой студен МГИМО третьего курса знает, что это – самая настоящая финансовая западня. Когда твои деньги оказываются в кармане чужого дяди, ты их рано или поздно либо потеряешь, либо окажешься у дяди на крючке и будешь бесконечно долго выполнять его волю. Или станешь либо спящим агентом, либо иноагентом действующим.

Но наша элита училась в каких-то других институтах. И училась, очевидно, “чему-нибудь и как-нибудь”.

Именно этой абсолютной зависимостью от Америки части нашей элиты объясняется бесконечное виляние хвостом перед своим заокеанским патроном и желание "впихнуть невпихиваемое" на будущих переговорах. Толку от которых все равно не будет.

Треугольник безопасности



Но в чем причина того, что Америка именно сейчас рванула “в последний и решительный”? И почему она бульдожьей хваткой вцепилась именно в Россию, оставив вне зоны внимания своего заклятого друга – Китай?

В мире уже давно сложился “треугольник безопасности” – Россия – Китай - Америка. Американцы на сегодняшний день – самая сильная сторона в этом треугольнике. Объединение двоих партнера объективно угрожает безопасности третьего. Но почему они решили сломать Россию, а не Китай? Все просто.

Вообще американцы для сохранения монополярности мира планируют расправиться и с тем, и с другим противником. Но поодиночке. Сразу с двоими – не получится. Поэтому критически важно не допустить их союза. Если бы американцы начали с Китая, существует довольно высокая вероятность того, что Россия поставит плечо своему восточному соседу. И тогда гегемонии Америки придет конец. Если же начать с России, то Китай в силу целого ряда ментальных, геополитических, исторических причин останется в стороне.

Неучастие в чужих войнах является конфуцианским стержнем их внешней политики. Даже в тех военных конфликтах, которые вспыхивали в ареале его интересов, Китай ни разу не оказал никакой помощи ни одному из терпящих бедствие соседей. Даже во время Великой Отечественной войны, когда от рук ближайшего сателлита Германии – Японии – погибло свыше тридцати миллионов китайцев, у политической элиты страны и в мыслях не было стать союзником Советского Союза – хотя бы номинально. Даже полуторамиллионная Монголия встала с СССР под одни замена, а истекающий кровью под японским сапогом Китай отказался.

Откажется, скорее всего, и на этот раз. Так вполне логично рассуждают американцы. Потому начинать “кошмарить” заклятых друзей нужно именно с России.

Объективности ради надо признать, что в новейшей истории был короткий промежуток времени, когда американцы рассматривали союз Америки с Россией против Китая – в начале “ревущих девяностых”. Но продлился он крайне недолго. Россия на глазах превратилась в колосса на глиняных ногах, и рассматривать ее в качестве партнера быстро перестали. А вот поживиться ресурсами этого “заживо гниющего коммунистического монстра” хотелось.

Так что иллюзий питать не стоит – ковбои в очереди на уничтожение поставили нас “номером раз”. Со всеми отсюда вытекающими.

Но какой будет грядущая война?

«Первая чеченская», «вторая карабахская» или «последняя украинская»?



Судя по публикациям в укро-пабликах, все украинские эксперты убеждены, что российское вторжение на “незалэжную” пойдет строго по сценарию провальной первой чеченской войны. То есть – сугубо наземное (пехотное) вторжение, партизанская война, фугасы на дорогах и т.п. Плюс максимальная помощь Запада и накачка укроармии самым современным американским оружием. А также десантирование на территорию военных действий каких-нибудь поляков, литовцев, английских десантников etc.

По мнению автора Telegram-канала "Разведчик", написавшего пост для проекта военного корреспондента Семёна Пегова @wargonzo, это “чистая пропаганда идиотии, а не трезвый военный анализ”.

И он выдает на-гора свой вариант развития событий. По его мнению, украинцы по своей неизбывной привычке опять выдают желаемое за действительное. Потому что кроме провальной “первой чеченской” была еще довольно успешная “чеченская вторая”. А еще и сирийская кампания.

“На Украине будут работать ракеты и самолёты, в на земле – спецназеры, точечно зачищая военное руководство, лидеров и идеологов, обеспечивая охрану АЭС и плотины на Днепре, – открывает карты "Разведчик". – Часть «головного руководства» будет уничтожена в первые минуты войны в самом Киеве – в рамках «демонстрационно-парализующего удара» – теми же «Цирконами» и «Калибрами». Ибо нет у украинцев на сегодняшний день ни своей системы ПВО, ни ПРО, ни какого-нибудь своего «железного купола-перехватчика», способного остановить этот смертельный вихрь”.

Хотя через какое-то время вполне могут появиться – американцы вполне могут решиться накачать украинцев этим оружием. Пока же небо над Украиной – открыто. Бей – не хочу.

И будет крайне интересно понаблюдать, куда после “зачистки руководства” повернет свои штыки жаждущая реванша украинская армия – в сторону Донбасса или в сугубо противоположную.

“По примеру «президента Ичкерии» Джохара Дудаева – наведение ракеты на источник радиоизлучения (спутниковый телефон), ночью будут перебиты все антироссийские политики, – продолжает «нагонять жути» автор. – В итоге банально некому будет потом отдавать приказы. А ведь Джохар Дудаев был отнюдь не клоуном – командовал в советское время дивизией стратегических бомбардировщиков с ядерным оружием, но даже его познания и навыки не спасли. Украинского ПВО просто нет: за годы Независимости ничего не закупалось (ни одного дальнего зенитно-ракетного комплекса!), а советские остатки будут легко уничтожены дальними ракетами типа «Калибр» с последующим уничтожением массированным авианалётом на малых высотах сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков. Потом сгорит от авиаударов и ударов армейской авиации (вертолётов) весь бронеметаллолом: восстановленные советские танки, БТР-БМП-БРДМ-МЛТ, которыми наполнили украинские соединения с 2014 года, также уничтожат припасы артиллерии – разбомбят основные и транзитные военные склады”.

Дальше будет еще интересней. После расстрела с воздуха настанет фаза зачистки “немирных территорий”: “там, где население будет против «временного правительства», до избрания нового повторится Алеппо: Донецк, Луганск, Горловку, Дебальцево и Первомайск ведь никто не жалел, правильно? Поэтому… во Львовской области все железнодорожные и автомобильные мосты, ЛЭП, водоканалы, ГРП и электроподстанции будут разбомблены – что вы принесли на Донбасс, получите-распишитесь обратно!”

“Вы видите переброску гигантского соединения американских ЗРК Patriot к границам Украины, чтобы хотя бы Западную Украину прикрыть в условиях активного противодействия российских РЭБ? – продолжает "Разведчик". – Может, уже переброшено на пограничные авиабазы тысяча истребителей стран НАТО, чтобы создать бесполётную зону хотя бы на Западной Украине? Или пятьдесят имеющихся самолётов помешает маневрам нескольких тысяч самолётов ВКС РФ?”

Все это звучит крайне приятно для уха среднестатистического российского обывателя. И для моего – признаюсь – тоже. И я бы очень хотел, чтобы на Украине все прошло именно по такому сценарию.

Но.

После переговоров с Байденом в Женеве наш "Президент-почти-победа" опять в очередной раз отодвинул сроки вторжения российской армии на "незалэжную". Почему – мы никогда не узнаем. Похоже, ему опять сделали предложение, от которого он в очередной раз не смог отказаться.

Украина опять получила неопределенный временной люфт, в течение которого все то, что с мстительным удовлетворением перечислял "Разведчик", у нее может появиться в предельно сжатые сроки. Американцам совсем не жалко (и нетрудно) напечатать несколько миллионов бумажек болотного цвета с портретом своего покойника-президента и закупить все это на стороне.

Воевать на Украине нужно сейчас. Да, эта победа будет кровавой. Может, даже пирровой. Жертв и с той, и с другой стороны может быть немеряно. А может, и не будет. Но выбора другого у "почти-победы" нет. Потому что следующая неизбежная война на территории озверевшего противника будет уже только ядерной. В пепле которой могут раствориться миллионы славян.

На что, как я понимаю, очень сильно рассчитывают наши “западные партнеры”.

