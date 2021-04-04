Как устроить новогодний праздник для ребенка?

17:22 4.04.2021

Нового года с трепетом ждут и взрослые, и дети.

Но часто оказывается, что детям не находится места на взрослом празднике: проводить время только за столом скучно, посмотреть мультфильмы не разрешают, да и вообще поскорее гонят спать…Как же сделать так, чтобы долгожданный праздник не закончился детскими слезами, взрослым раздражением и обоюдным разочарованием? Да очень просто! Вспомните, чего вы сами в детстве ждали от Нового года. Конечно же, волшебства. Вот и подарите его своим чадам!

Готовь сани летом…

Ну, может, не с самого лета, но подготовку к Новому году нужно начать заблаговременно. Разучивание с малышом новогодних стишков, покупка новых елочных украшений и открыток (как и изготовление их своими руками), придумывание праздничных нарядов подарят вам немало приятных минут в долгие ноябрьские и декабрьские вечера.

Вместе веселее… и вкуснее

Пусть никто из домочадцев не останется в стороне от предпраздничных хлопот. Не только наряжать елку, но даже прибираться в квартире или ходить в супермаркет за продуктами для застолья лучше вместе с ребенком, пусть он почувствует себя полноправным участником готовящегося торжества. А если дети примут участие в составлении новогоднего меню, вы застрахуете себя от капризов за столом и несъеденных кусков в тарелках.Если планируются маленькие гости, заранее поинтересуйтесь у их родителей, нет ли запрета на какие-либо продукты или напитки. Вам ведь ни к чему приступы аллергии 1 января?

Ребенок может принять участие и в непосредственном приготовлении еды, например, поможет испечь печенье или сделать бутербродики. Здорово, если угощение будет не просто вкусным, но и веселым: для детского стола выдумано множество способов декорирования закусок а-ля забавные зверята или герои мультфильмов.

В гостях у сказки

Вы, несомненно, позаботитесь об украшении дома к Новому году. Но для детей просто веночка на двери и гирлянды на окне недостаточно. Попробуйте превратить квартиру в настоящий дворец Дедушки Мороза. Собственно, для этого достаточно всего одной детали: возьмите обычный стул, застелите его ярким покрывалом, украсьте блестками и мишурой – вот и трон для хозяина праздника. Поздравления и стихи возле него будут звучать на порядок торжественнее. Скатерть и салфетки с новогодними мотивами, свечи, композиции из стеклянных шаров и еловых или сосновых веток сделают столовую новогодней трапезной.Если вы заранее знаете, в каких карнавальных костюмах придут юные гости, можно поместить на стулья изображения этих персонажей и так решить проблему размещения детворы за столом.

Весь мир – театр

Незабываемым подарком для детишек станет домашний новогодний спектакль с путешествием по комнатам и финальным поиском подарков под елкой. Если позволяет погода, можно организовать веселье во дворе: сыграть в снегобол, слепить снеговика или целую снежную крепость.Ну и какой же детский праздник без Деда Мороза и Снегурочки! Однако если детишки еще совсем маленькие (до 3 лет), они могут испугаться неведомо откуда явившихся персонажей. Поэтому заранее покажите малышам костюмы, дайте их потрогать или даже примерить, да и переодеваться в новогодних персонажей маме и папе лучше на глазах у детей.

Ребятам более старшего возраста можно предложить разыграть свиту Деда Мороза – переодеться в зверушек, гномиков или лесных фей. Можно не делать полных костюмов, а ограничиться яркими деталями, таким как широкополые шляпы, разноцветные накидки, посохи, маски. А дальше уже заработает детская фантазия.

…а жизнь – игра!

Оторваться от телевизора ради праздничной программы не повредит как детям, так и взрослым. Микрофон караоке, который есть сейчас практически в каждом доме, поможет организовать конкурс веселых пародий на знаменитых артистов или состязание в знании новогодних песен. Еще одна забава – игра в гадалку, предсказывающую гостям судьбу на наступивший год. А можно воспользоваться услугами «волшебной шляпы» и доставать из нее заранее подготовленные записочки с предсказаниями и пожеланиями. Забавно, когда папе выпадает «учиться только на пятерки», а сыну – «получить повышение по службе».Игры играми, но не забывайте и о режиме. Раз в году можно позволить ребятне не спать до полуночи, но через часик после встречи Нового года Дедушка Мороз и Снегурочка должны проводить детей в кроватки, пообещав сладких снов и новые подарки на утро.

