Мединский объяснил смысл новой обложки учебника истории для 11-х классов

Помощник президента, глава Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский рассказал о новой обложке школьного учебника «Всеобщей истории» для 11 классов. Прежнее изображение фрески Ганса Энри в Женеве возле здания ООН заменили рисунками о советских достижениях, пишет «Коммерсант».

«Не нравилась нам всем обложка... Проще надо быть, понятнее, особенно для школьников», — пояснил экс-министр культуры в своем Telegram-канале. Там же он разместил фото старого и нового учебника. На новом изображена стыковка космических кораблей «Союз» и «Аполлон» в 1975 году, «фоном — суперкубок по хоккею СССР-Канада».

Мединский пояснил, что новый дизайн учебника имеет глубокий смысл: «Россия всегда за сотрудничество, а любые битвы – только в спорте».

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 04.07.2025, 19:39
    Гость: stalker

    "...а любые битвы-толькотв спорте". Оно и видно. Особенно на фоне СВО. У нас ни дня без побед. Тут скорее вопрос о том, почему на обложке отражены наши достижения из советского прошлого. Видимо, в нынешнее время гордиться особенно нечем.

  3. 04.07.2025, 19:36
    Гость: она не может быть правопреемником

    СССР-социалистическое государство,а Россия буржуазно-олигархическое,присвоившее себе ВСЁ,что было построено-открыто в науке и пр. за 70 лет,просто по беспределу,провернув сионистский проект.

  4. 04.07.2025, 19:11
    Гость: Гость

    Сейчас ни хоккея ни космонавтики.
    Достижений нет.
    Надо было Маннергейма на обложку, Мединский его любит!
    Дети подрастут и побьют Мединского!

  5. 04.07.2025, 19:10
    Гость: Nic

    Россия - правоприемник Союза, претензии могут быть к коммунтстам типа меченного и пъенота.
    То что Мединский не особо переживал за расрпад и не повесился, то и ты вроде жив.

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