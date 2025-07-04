Мединский объяснил смысл новой обложки учебника истории для 11-х классов
Помощник президента, глава Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский рассказал о новой обложке школьного учебника «Всеобщей истории» для 11 классов. Прежнее изображение фрески Ганса Энри в Женеве возле здания ООН заменили рисунками о советских достижениях, пишет «Коммерсант».
«Не нравилась нам всем обложка... Проще надо быть, понятнее, особенно для школьников», — пояснил экс-министр культуры в своем Telegram-канале. Там же он разместил фото старого и нового учебника. На новом изображена стыковка космических кораблей «Союз» и «Аполлон» в 1975 году, «фоном — суперкубок по хоккею СССР-Канада».
Мединский пояснил, что новый дизайн учебника имеет глубокий смысл: «Россия всегда за сотрудничество, а любые битвы – только в спорте».
Комментарии читателей Оставить комментарий
жалко.
"...а любые битвы-толькотв спорте". Оно и видно. Особенно на фоне СВО. У нас ни дня без побед. Тут скорее вопрос о том, почему на обложке отражены наши достижения из советского прошлого. Видимо, в нынешнее время гордиться особенно нечем.
СССР-социалистическое государство,а Россия буржуазно-олигархическое,присвоившее себе ВСЁ,что было построено-открыто в науке и пр. за 70 лет,просто по беспределу,провернув сионистский проект.
Сейчас ни хоккея ни космонавтики.
Достижений нет.
Надо было Маннергейма на обложку, Мединский его любит!
Дети подрастут и побьют Мединского!
Россия - правоприемник Союза, претензии могут быть к коммунтстам типа меченного и пъенота.
То что Мединский не особо переживал за расрпад и не повесился, то и ты вроде жив.