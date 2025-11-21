Наконечный feat. Константин Кулясов «Нам все сложней»

Исполнитель: Наконечный feat. Константин Кулясов, Название: «Нам все сложней», Стиль: рок, Год: 2025

Константин Кулясов из группы «Анимация» - человек с ярко выраженной индивидуальностью и творческим потенциалом. У него хватает своих собственных песен, а если он берется за чужие, то обычно получаются не кавер-версии и дуэты в привычном смысле этого слова, а коллаборация равноправных соавторов. Именно так и получилось с тандемом с группой «Наконечный».

Недавно мы писали о песне Саши Наконечного «Юность», наполненной ностальгией по былым чистым отношениям. Певец обычно позволяет себе хрупкие ранимые строчки, действующие на разрыв аорты. В дуэте же с Константином Кулясовым «Юность» превратилась в самостоятельное произведение «Нам все сложнее». Доставшиеся ему два четверостишия лидер «Анимации» он существенно подредактировал. В первом из них он переставил местами строчки и убавил дозу сожаления по поводу того, что не удалось воплотить в жизни. Во второй строфе Константин Кулясов превратил придал твердости юношеским чаяниям и заменил наивность на разум, что, в общем-то, тоже говорит о многом…