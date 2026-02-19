ADDicted! «В отголосках пустоты» (интернет-сингл)

ADDicted! «В отголосках пустоты» (интернет-сингл)

Исполнитель: ADDicted!, Название: «В отголосках пустоты», Стиль: альт-рок, Год: 2026

«Не с кем говорить, не с кем воевать, больше некому дарить, некому играть, в сонной темноте вязнет немота», - пел Егор Летов. Песня с этими словами «Значит ураган» была обнародована еще в 2007 году, но с тех пор ситуация с обратной связью (во всех смыслах этого понятия) только улучшается. И это — несмотря на обилие людей вокруг, гаджеты, возможность быстрой коммуникации и проч.

Судя по всему, ADDicted! тоже озабочена этой ситуации. В новом сингле «В отголосках пустоты» все мы в современном мире сравниваемся с забытыми письмами без адресата. И цифровая реальность тут не поможет, ведь кому-то достались нули, кому-то единицы, а иттог один — вакуум и разбитое корыто. Второй куплет посвящен всевозможным запретам, которые разобщают людей. Тяжело быть искренним и убедительным, когда ты постоянно вынужден контролировать каждое брошенное в публичное пространство слово, чтобы не попасть под жернова правосудия. «В отголосках пустоты» - отчаянный поиск своих в сошедшем с ума мире.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

Выбор читателей
Песков прокомментировал сообщения о возвращении расчетов в долларах с США
Доллар, самолеты и возвращение компаний. Что за «план Дмитриева» Россия предложила США?
МИД Китая призвал устранить «коренные причины» конфликта на Украине
МИД РФ © KM.RU, Илья Шабардин
В РФ заявили о готовности обсудить введение внешнего управления Украиной
Избранное
«Никто не знает, чем и когда закончится СВО, но одно сейчас можно сказать точно: американский ВПК уже получил и получит наибольшие прибыли от этого конфликта»
Кто виноват в трагедии ИЛ-76 и можно ли было ее избежать?
Sellout и Nagart «На дне пучины» (интернет-сингл)
Vere Dictum «Новогодняя» (интернет-сингл)
Вектор – на Восток: о новых тенденциях на рынке метрологии России
We Butter The Bread With Butter «Das Album»
«Тараканы!», 14-15 января, «ГлавКлуб»
MORDOR «Пиратский гимн» (интернет-сингл)
Барби-истерия и манипуляция эмоциями от Греты Гервиг
«По кому кричит сова»: чем опасны современные фильмы о советской эпохе
Корейский гамбит
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2026 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.



Организации, запрещенные на территории Российской Федерации