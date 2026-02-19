ADDicted! «В отголосках пустоты» (интернет-сингл)

Исполнитель: ADDicted!, Название: «В отголосках пустоты», Стиль: альт-рок, Год: 2026

«Не с кем говорить, не с кем воевать, больше некому дарить, некому играть, в сонной темноте вязнет немота», - пел Егор Летов. Песня с этими словами «Значит ураган» была обнародована еще в 2007 году, но с тех пор ситуация с обратной связью (во всех смыслах этого понятия) только улучшается. И это — несмотря на обилие людей вокруг, гаджеты, возможность быстрой коммуникации и проч.

Судя по всему, ADDicted! тоже озабочена этой ситуации. В новом сингле «В отголосках пустоты» все мы в современном мире сравниваемся с забытыми письмами без адресата. И цифровая реальность тут не поможет, ведь кому-то достались нули, кому-то единицы, а иттог один — вакуум и разбитое корыто. Второй куплет посвящен всевозможным запретам, которые разобщают людей. Тяжело быть искренним и убедительным, когда ты постоянно вынужден контролировать каждое брошенное в публичное пространство слово, чтобы не попасть под жернова правосудия. «В отголосках пустоты» - отчаянный поиск своих в сошедшем с ума мире.