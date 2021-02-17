«Дикая армия» Владимира Путина

«Путин нарушил историческую традицию, заложенную веками российскими царями и императорами. Он создал на Кавказе целую армию. Причем из тех боевиков, кто за несколько лет до этого воевал с российской армией и убивал русских солдат»

Скандал с чеченцем, который во время «навального» митинга устроил драку с омоновцами, после чего ударился в бега, а позже был задержан, тихо отошел на новостную периферию. Тем не менее вопрос особых отношений современной Чечни и Кремля на фоне этого инцидента снова в полный рост встал на повестке дня.

Так что же это за отношения? И что нам ждать от них в перспективе?

Наш старый знакомый военный конфликтолог Александр Лифанов, активно участвовавший и в первой, и во второй чеченских кампаниях, имеет очень интересное мнение на этот счет.

– Так где беглец, Александр Геннадьевич?

– Могу предположить, что там, где ему и положено быть – в Чечне. Возможно, получил пару педагогических затрещин от Рамзана Кадырова и теперь тихо сидит у родителей где-нибудь в Гехи, Гойском или Ачхой-Мартане. Не удивлюсь, если так и есть или будет.

– То есть его не подтянут к серьезному разговору как соратника Навального?

– Так он им и не был. Парень просто оказался не в нужное время не в нужном месте – вместе со своей новой русской подружкой. Вот и решил блеснуть перед ней своей доблестью джигита – продемонстрировал храбрость, растяжку и умение бить хай-кик в голову. К тому же с московским ОМОНом у московских чеченцев традиционно непростые отношения. Пазлы, как говорится, сложились. Правда, потом пришлось удариться в бега.

– А что за непростые отношения у Рамзана с Путиным?

– Это долгая история, и длится она еще с Первой чеченской, когда Рамзан был подростком. Тогда в мятежной Чечне звездили другие персонажи – Джохар Дудаев, Аслан Масхадов, Шамиль Басаев, Руслан Лабазанов, Зелимхан Яндарбиев, Сулим Ямадаев. Все они были потом перебиты.

Вторая волна боевиков была более осторожной. Им не хотелось попасть под каток федеральных войск. А визит Шамиля Басаева в Дагестан и захват школы в Беслане окончательно отторг от террористов тех, кто задумывался о будущем Чечни.

К тому же братья Ямадаевы из Гудермеса, короли равнинной Чечни, наглядно показали, что разумнее сотрудничать с федералами, чем воевать с ними. И семья Кадыровых присягнула федералам, чтобы стать монопольными наместниками в Чечне.

Причем для этого им пришлось оттереть от Кремля конкурентов Ямадаевых. Но присягнули отец и сын Кадыровы очень вовремя – тогда, когда федералы утюжили боевиков направо и налево и «чеченский вопрос» на Кавказе можно было закрыть на века – как в свое время русская армия «закрыла» вопрос черкесский.

Но Путин пошел по другому пути. Он нарушил историческую традицию, заложенную веками российскими царями и императорами. Он создал на Кавказе целую армию. Причем из тех боевиков, кто за несколько лет до этого воевал с российской армией и убивал русских солдат.

Сказать, что это смелый и рискованный социальный эксперимент – не сказать ничего. Весь генералитет и Генштаб были против. Но Верховный на это пошел.

– А чем он руководствовался, на Ваш взгляд?

– Целым рядом соображений. Во-первых, ему нужна была своя армия нукеров на недружественном мусульманском Кавказе, который всегда был, есть и будет для России осиным гнездом и источником нестабильности. Тот же соседний Дагестан, например, был и остается взрывоопасным регионом, гнездом ваххабитов.

Во-вторых, Путин предполагал расширение геополитического влияния Турции на Кавказ и Закавказье. Турки еще во время Первой чеченской возбуждали своих соплеменников – карачаевцев и балкарцев. Сейчас Блистательная Порта 2.0 медленно, но верно, как питон, заглотивший кролика, переваривает в своей утробе Грузию.

Насквозь отуреченную Аджарию уже можно смело считать турецким вилайетом. А от Чечни до Тбилиси всего двести километров, и пророссийские (на сегодняшний день) чечены могут оказаться в столице Грузии в любой момент. Они уж продемонстрировали свои навыки, когда во время восьмидневной войны в Осетии вместе с русскими контрактниками гнали грузинскую армию до самого Тбилиси.

– Но в Закавказье есть не только Грузия…

– Родственный Азербайджан Турция давно включила в зону своего геополитического влияния – особенно после отторжения значительной части Карабаха. А ранее исторически верная России Армения обозначила политический дрейф в сторону Запада. И Пашинян здесь появился совершенно не случайно. И при массовой поддержке как прозападной зарубежной диаспоры, так и избирателей, заметьте.

Поэтому Путин устроил своему ранее верному союзнику, ставшему слугой двух господ, порку турецкими розгами, чтобы привести того в чувство. Но стало совершенно очевидно, что надежным партнером отравленная западным влиянием Армения уже не будет никогда. Или, как минимум, очень долго. Этот яд будет выходить из сознания «заблудших и взблуднувших» армян не одно десятилетие…

– Но есть еще почти миллионная православная Осетия. Почему бы не сделать ставку на нее?

– Здесь своя история предательства. Да, много веков осетины были верными союзниками империи на Кавказе. Во время локальной войны с ингушами в Пригородном районе и грузинами в Цхинвале осетины победили во многом благодаря негласной поддержке российской армии и российских же военспецов. Да, они долго смотрели сквозь пальцы на наличие российской «базы подскока» в Моздоке – во время первой и второй чеченской кампаний. Но потребовали за это гигантский откупной. И получили его – «левая» осетинская водка залила тогда всю Россию от Калининграда до Владивостока. Но ни осетинский ОМОН, ни осетинская милиция участие в той войне не принимали.

Власти отказались посылать туда своих силовиков, «прикрывшись» опасностью кровной мести. Это при том, что ОМОНы из Дагестана и милиция из других республик Северного Кавказа участвовали в той войне по полной программе. Их почему-то опасность кровной мести не остановила.

Но самый страшный удар в спину России осетинская элита нанесла во время событий в Буденновске. Автобусы с террористами Шамиля Басаева, которые прикрылись журналистами, как живым щитом, взяли курс на Владикавказ. Их нельзя было отпускать ни в коем случае. И на территории Осетии «Альфа» готовила им горячую встречу.

Но тогдашний президент республики Ахсарбек Галазов, похороненный позже на Алее Славы во Владикавказе, сорвал эту операцию. Его поддержала и осетинская элита, и осетинский народ, который в массе своей «отнесся с пониманием». Это был страшный удар в спину России.

Местечковое аульное мировоззрение малого народа оказалось сильнее имперских и геополитических интересов Империи. Такое не забывается. И после постбуденновского демарша осетины, как и армяне, логично перешли из разряда верных союзников в формат ситуативных партнеров (друзей по необходимости).

Но Россия, добивая боевиков в горной Чечне, по-прежнему искала силовую опору на Кавказе. И тут бывший боевик Рамзан Кадыров сделал Кремлю крайне интересное предложение…

(Окончание следует)