Путин поручил вернуть экономику к устойчивому росту и снизить инфляцию
Владимир Путин а совещании по экономическим вопросам поручил правительству вернуть российскую экономику на траекторию устойчивого роста и снизить темпы инфляции.
"Важное условие уверенного роста — сбалансированность всей макроэкономической конструкции, постоянный мониторинг и управление такими параметрами, как рост денежной массы и динамика кредитования", — приводит его слова РИА Новости.
Для этого необходимо учитывать все факторы и заранее реагировать на внешние риски, в частности на колебания рынков энергоресурсов. Путин призвал нефтегазовые компании направить доходы от роста мировых котировок на погашение долгов, а правительство — на обеспечение долгосрочной устойчивости федерального бюджета.
Также президент поручил добиться притока кадров в высокотехнологичные отрасли.
Другие заявления Владимира Путина:
- В январе ВВП оказался на 2,1 процента ниже, чем в 2025-м, однако на это повлиял календарный фактор: в этом году было меньше рабочих дней, чем в прошлом.
- Инфляция закрепилась на уровне ниже шести процентов в годовом выражении.
- Добыча полезных ископаемых выросла на 0,5 процента.
- Безработица осталась на низком уровне — 2,2 процента.
всё он прекрасно знает и всё понимает.Это видно по ежегодному психологическому сеансу.
поручателям над всеми получаемыми.
скотским отношением к людям, никакой экономики в России не будет.
Росстат, это подчинённая, организация.. Что он там пишет, надо ещё проверять, поскольку может быть, что цифры там правильные, а вот трактуют их уже люди..
А если говорить о вере, то это, скорее, финансовый блок целиком..
И ещё надо понять, что записано в документах 1991 года. Это почему создаётся впечатление, что наш ЦБ как бы не совсем наш?
Цены на нефть поползли вверх вот он и взбодрился и начал лозунгами поучать как должна двигаться экономика. А где организация производств без которых нет отечественных товаров?