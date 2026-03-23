Путин поручил вернуть экономику к устойчивому росту и снизить инфляцию

Владимир Путин а совещании по экономическим вопросам поручил правительству вернуть российскую экономику на траекторию устойчивого роста и снизить темпы инфляции.

"Важное условие уверенного роста — сбалансированность всей макроэкономической конструкции, постоянный мониторинг и управление такими параметрами, как рост денежной массы и динамика кредитования", — приводит его слова РИА Новости.

Для этого необходимо учитывать все факторы и заранее реагировать на внешние риски, в частности на колебания рынков энергоресурсов. Путин призвал нефтегазовые компании направить доходы от роста мировых котировок на погашение долгов, а правительство — на обеспечение долгосрочной устойчивости федерального бюджета.

Также президент поручил добиться притока кадров в высокотехнологичные отрасли.

Другие заявления Владимира Путина:

  • В январе ВВП оказался на 2,1 процента ниже, чем в 2025-м, однако на это повлиял календарный фактор: в этом году было меньше рабочих дней, чем в прошлом.
  • Инфляция закрепилась на уровне ниже шести процентов в годовом выражении.
  • Добыча полезных ископаемых выросла на 0,5 процента.
  • Безработица осталась на низком уровне — 2,2 процента.
Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 23.03.2026, 22:09
    Гость: Да

    всё он прекрасно знает и всё понимает.Это видно по ежегодному психологическому сеансу.

  4. 23.03.2026, 21:52
    Гость: Да

    Росстат, это подчинённая, организация.. Что он там пишет, надо ещё проверять, поскольку может быть, что цифры там правильные, а вот трактуют их уже люди..

    -----

    А если говорить о вере, то это, скорее, финансовый блок целиком..

    И ещё надо понять, что записано в документах 1991 года. Это почему создаётся впечатление, что наш ЦБ как бы не совсем наш?

  5. 23.03.2026, 21:37
    Гость: Ник

    Цены на нефть поползли вверх вот он и взбодрился и начал лозунгами поучать как должна двигаться экономика. А где организация производств без которых нет отечественных товаров?

Все комментарии (45)
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2026 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.



Организации, запрещенные на территории Российской Федерации