Минобороны по решению Путина объявило перемирие 8-9 мая в честь Дня Победы

Минобороны РФ объявило перемирие с украинской стороной 8 и 9 мая в честь празднования Победы советского народа в Великой Отечественной войне. В ведомстве рассчитывают, что украинская сторона последует этому примеру, сообщает РИА Новости.

Вместе с тем там обратили внимание на угрозы Владимира Зеленского атаковать Москву именно 9 мая.

Министерство пообещало, что российские военные примут все необходимые меры безопасности во время празднований, а в противном случае — нанесут ответный массированный ракетный удар по центру Киева. Мирных жителей и сотрудников иностранных дипломатических представительств предупредили о необходимости своевременно покинуть город.

Ранее в понедельник Владимир Зеленский заявил, что в Москву во время парада могут прилететь украинские дроны. С такой угрозой он выступил на открытии саммита Европейского политического сообщества в Ереване.
 

  1. 04.05.2026, 23:43
    Гость: Сергей

    Остаётся только язвить в комментариях.
    Ничего нельзя сделать.
    Или всё-таки делом займёмся? Чтоб дошло.
    Не знаю, писать на заборах что ли?
    И чтоб видно было, и чтоб не успевали стирать.

  2. 04.05.2026, 23:34
    Гость: Зануда

    И победу можно объявить в ультимативном порядке. Вот Ким ультимативно выиграл, говорят, Чепмпионат Мира по футболу.

  4. 04.05.2026, 23:17
    Гость: Зануда

    Перемирие может быть исключительно двухсторонним. В одностороннем порядке можно заявлять о прекращении огня в надежде на добрую волю противника?

  5. 04.05.2026, 23:13
    Гость: Владимир

    Перемирие – временное прекращение боевых действий по соглашению воюющих сторон. Таким образом, в одностороннем порядке можно объявить только о прекращении огня со своей стороны, что, как правило, предшествует капитуляции. На практике это значит, что наших бойцов будут долбать из всех стволов, а в это время гордое своим миролюбием начальство будет отмечать победу Советского Союза в Великой Отечественной войне.

