Минобороны по решению Путина объявило перемирие 8-9 мая в честь Дня Победы
Минобороны РФ объявило перемирие с украинской стороной 8 и 9 мая в честь празднования Победы советского народа в Великой Отечественной войне. В ведомстве рассчитывают, что украинская сторона последует этому примеру, сообщает РИА Новости.
Вместе с тем там обратили внимание на угрозы Владимира Зеленского атаковать Москву именно 9 мая.
Министерство пообещало, что российские военные примут все необходимые меры безопасности во время празднований, а в противном случае — нанесут ответный массированный ракетный удар по центру Киева. Мирных жителей и сотрудников иностранных дипломатических представительств предупредили о необходимости своевременно покинуть город.
Ранее в понедельник Владимир Зеленский заявил, что в Москву во время парада могут прилететь украинские дроны. С такой угрозой он выступил на открытии саммита Европейского политического сообщества в Ереване.
Перемирие может быть исключительно двухсторонним. В одностороннем порядке можно заявлять о прекращении огня в надежде на добрую волю противника?
Перемирие – временное прекращение боевых действий по соглашению воюющих сторон. Таким образом, в одностороннем порядке можно объявить только о прекращении огня со своей стороны, что, как правило, предшествует капитуляции. На практике это значит, что наших бойцов будут долбать из всех стволов, а в это время гордое своим миролюбием начальство будет отмечать победу Советского Союза в Великой Отечественной войне.