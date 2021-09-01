Томшин Бэнд «Карлсон» (CD + медиатор)

Исполнитель: Томшин Бэнд, Название: «Карлсон», Стиль: рок, Год: 2020

В России не так уж много групп, играющих минималистичным составом из трех музыкантов. Отечественные рокеры тяготеют либо к гигантомании, собирая целые мини-оркестры, либо справляются в одиночку с гитарой. Между тем, опыт показывает, что именно коллективы из трех человек обладают мобильностью и драйвом, потому что в этом случае не за кого спрятаться да и вообще треножник — наиболее устойчивое устройство.

ZZ Top и Motorhead – вот, пожалуй, основные ролевые модели для «трехглавой» группы «Томшин Бэнд». Подход к музыке у коллектива имеет ярко выраженный налет фирмЫ, поскольку его лидер Владимир Томшин несколько лет жил и работал в Канаде, выпустив там диск «По белой полосе». В новом альбоме группа не утратила своего западного лоска, хотя и начала движение к чисто российской эстетикt.

В мировой практике рок-н-ролла распространен неприкрытый эротизм, с которым у наших музыкантов обычно напряженка. Томшин позволяет себе пошалить в заглавной песне «Карлсон», делая пухлого человечка с пропеллером секс-символом, использующего в качестве горючего подбродившее варенье. Логика ясна: если в песнях любимые девушки нередко величаются «Малышами» (см., например, одну из песен группы «Кино»), то у них непременно должны быть свои Карлсоны.

Еще одна примета западного рока — маскулинность. У «Томшин Бэнда» с этой опцией тоже полный порядок. Недаром минимум треть песен альбома изобилует воинственными образами, а в «Товарище полковнике» вообще присутствуют англоязычные фрагменты. Но от милитаризма как такового «Томшин Бэнд» предельно далек. Так в песне «Огонь» ощутима попытка переплавить зарево боевых действий во внутреннее пламя, позволяющее человеку приблизиться к Богу в тот момент, когда ощущает желание встать с Ним вровень.

«Вторые после Бога» - вот идеал Владимира Томшина. Песня с таким названием посвящена людям в белых халатах, и для альбома, вышедшего в коронавирусный 2020-й, это более чем уместно. А еще здесь есть любовная баллада «Осень» с невероятно «вкусным» и запоминающимся риффом и небанальным текстом и чуть стилизованная под шансон «Москва» (а как еще передать купеческо-мультикультурный флер, присущий нашей столице?)

Диск «Карлсон» производит приятное впечатление не только благодаря своей музыкальной составляющей, но и за счет красивого издания на CD. Нумерованные экземпляры включают буклет с текстами песен и историей группы, а также брендированный медиатор с лого коллектива и автографом Владимира Томшина. Полчаса в компании с такими музыкантами — это дорогого стоит!