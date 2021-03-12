«Взятки ветром надуло»: чиновников освободят от наказаний за коррупцию

Эксперты заявляют, что говорить о «нечаянной коррупции» в России все равно, что рассуждать о «случайном изнасиловании»

В России сделано все для того, чтобы коррупционеры воровали спокойно и чувствовали себя защищенными. На темные делишки большинства из гребущих под себя чиновников власть смотрит сквозь пальцы. А если кто-то вдруг и попадается, то получает минимальное показательное порицание и должность едва ли не более хлебную, чем была до суда.

Теперь хапугам «жить станет лучше, жить станет веселей». Как мы уже писали чуть ранее, Госдума одобрила в первом чтении законопроект, снимающий с чиновников ответственность за получение взятки «по независящим от них обстоятельствам».

Формулировка, конечно, аховая — особенно если вникнуть в то, что конкретно под этим подразумевается — наводнения, землетрясения, пожары. То есть человек тонет и сует тебе в карман заветный конвертик, а ты — не при делах. Или горит в огне и спешит поделиться нажитым имуществом.

Особенно забавляет, что к таким «находящимся вне контроля обстоятельствам» причислены и условия пандемии. А ведь эта как раз та реальность, в которой мы живем — и непонятно когда эти ограничения снимут. Получается, выигрывают от этого лишь корыстолюбивые «отцы народа», которым отныне дозволено все. Вот уж воистину — кому война, а кому мать родна!

Вся эта мышиная возня выглядит форменным издевательством, особенно — на фоне резко участившихся коррупционных дел как раз в период самоизоляции. Недавно Росфинмониторинг доложил, что несанкционированные банковские операции под маркировкой COVID в минувшем году потянули на 34 миллиарда рублей. А всего же из бюджета РФ «подрезали» 100 миллиардов…

Складывается ощущение, что закон был принят по принципу «рука руку моет», для того, чтобы быстрее и эффективнее отмазать проворовавшихся чинуш. «В том-то и дело, что мы великолепно знаем способность российского чиновничества приспосабливать любые благие цели к наполнению собственных карманов, - подтвердил эту догадку член КПРФ Вячеслав Тетекин «Свободной прессе». - Так что в данном случае совершенно нельзя исключать того, что коррупционные схемы теперь будут маскироваться проведением экстренных мероприятий. Администрациям, как мы имели возможность убедиться, не представляет сложности объявить в том или ином районе чрезвычайное положение, и через эту лазейку совершенно легально проводить практически любую махинацию».

Вячеслав Тетекин убежден, что при нормальной системе в России столь абсурдная ситуация в принципе была бы невозможной. «Но мы хорошо знаем, что органы, призванные вообще-то следить за соблюдением законности, сами нередко попадают в «мутные истории». Сочетание коррумпированных чиновников и правоохранителей приводит к тому, что даже освобождение честных людей от коррупционного преследования за добросовестную работу трансформируется в криминальную по своей сути лазейку. Такова, к сожалению, реальность России — любая хорошая идея заканчивается воровством из государственного кармана».

Не забываем, что законопроект был проведен будто в насмешку над Владимиром Путиным, который буквально неделей раньше призвал усилить ответственность за коррупцию. «Как автор законопроекта о ратификации 20 статьи Конвенции ООН о противодействии коррупции, я лично считаю, что это насмешка, — возмущается доктор политических наук, секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов. — Я внес свой законопроект в Госдуму шестого созыва, а теперь подходит к концу уже седьмой, но до сих пор его отказываются рассматривать. А ведь он ключевой для выстраивания всей системы борьбы с коррупцией в России. Все, что принимается в антикоррупционной сфере без ратификации этого момента, не более чем паллиатив, сочинения, так сказать, «по мотивам».

Сергей Обухов обращает внимание на то, что новый законопроект требует перестройки как минимум 26-ти действующих законов. «Говорить о «нечаянной коррупции» в России все равно, что рассуждать о «случайном изнасиловании», - уверен он. - Дескать, поскользнулся, упал, очнулся — случайно кого-то изнасиловал. Конечно, в самом законопроекте такого понятия нет, но общий смысл-то понятен. И в нынешнем виде он является просто открытой пощечиной общественному мнению, поэтому КПРФ его не поддерживает. Посмотрим, как власть и «Единая Россия» подадут его ко второму чтению. Однако, на мой взгляд, законопроект только усилит тревожную тенденцию — сокрытие информации о доходах силовиков, нератификация 20 статьи Конвенции ООН по противодействию коррупции, теперь вот освобождение от ответственности за взятки, которые «ветром надуло».