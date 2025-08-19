Трамп не будет участвовать во встрече Путина и Зеленского
Президент США Дональд Трамп не планирует участвовать в возможной встрече президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, чтобы она прошла в двустороннем формате. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News, сообщает Газета.ru.
«Нет. Я думал сначала позволить им встретиться», - сказал Трамп.
Он также добавил, что пока доволен взаимодействием с лидерами двух стран и понимает, что они «не будут лучшими друзьями».
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что встреча президентов России и Украины может пройти в Женеве. Он отметил, что швейцарский город рассматривается как нейтральная площадка для безопасного диалога между ними.
После этого министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис сообщил, что Берн может предоставить Путину иммунитет от судебного преследования, если он приедет в страну для переговоров о мире.
Ранее Sky News опубликовал список потенциальных мест для встречи Трампа, Путина и Зеленского.
Европа - ПОЛНЫЙ НОЛЬ. Именно поэтому никакого "шелкового пути" из Китая туда никогда уже не будет. Даже китайцы поняли, что "еврорынок", как и сама европка - трупы. Я ни фига не шучу.
Путин так низко пал (до уровня паяца Зеленского)???
Никогда не смог понять почему вы в одного человека вкладываете все свои судьбы и надежды ? Вот сейчас тот, ваш «лидер» из вас делает капусту а вы и так почему то считаете, что у вас мощный лидер.
В Европе не нуждаемся в мужиках, сидящих с голым торсом на лошади и одновременно боящимся приехать на фронт. У нас лидером является всегда система управлением страны и каждой фирмы. Нам не нужны «майские указы» - то, что надо делается без разрешения вождя.
Загляни в прошлое - сколько ваших «лидеров» прошлого сейчас презираете за их слабость, нерешительность или глупость ?
Ты не готов спорить на эту тему - у тебя нет ника. Если спор проиграешь - просто промолчишь. Я писал Путнику - он не прячется.
бояться?Каких лидеров?Кто в Европе лидер? Европа живет воспоминаниями о прошлом,когда она была центром определяющим мировую политику.Это время ушло.Малоинтеллектуальное дерьмо рулит Европой,никакой мощи у них нет!Да тем более никакой исторической правды за ними нет.
"Россияне никогда не умели смотреть правде в глаза",да ладно!Какой правде Юрик,никто вас не боится!Если в 40х годах Германия и их союзники реально могли уничтожить СССР,то сейчас вся их опасность в провоцировании и развязывании войны.Перспектив на положительный исход у Европы ноль,Юрик!