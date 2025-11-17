Гладко было на бумаге: инициатива о блокировке SIM-карт вернувшихся из-за границы россиян создаст множество проблем

один важный момент, который необходимо отметить – подобные меры дают широкие возможности для мошенников, которые ими непременно воспользуются

С 10 ноября операторы связи в России будут блокировать сим-карты абонентов, вернувшихся из-за рубежа, а также тех, кто не пользовался номером более 72 часов (т. е. выключил телефон на 72 часа). Объясняются подобные меры «обеспечением безопасности и защиты от БПЛА». Точно с такими же аргументами в некоторых регионах отключают мобильный интернет, вот только украинские БПЛА атакуют объекты в глубине территории России и без оного.

Пока система работает только в тестовом режиме – мера касается только мобильного интернета и СМС. Если человек прилетел из-за рубежа или включил телефон после долгого нахождения вне сети, он получит сообщение от оператора со специальной ссылкой, по которой можно перейти на сайт и через капчу подтвердить, что SIM-картой пользуется реальный человек.

В Минцифры, правда, не учли, что данная мера создаст людям множество проблем. Кроме того, её эффективность в качестве меры по борьбе с украинскими БПЛА также довольно сомнительна.

С какими проблемы могут столкнуться жители России?



С большим количеством проблем, в первую очередь, столкнутся жители Калининградской области, которые отделены от основной территории России.

Во-первых, в приграничных районах области можно случайно «поймать» зарубежного оператора (там это обычное дело). Во-вторых, пассажиры поездов, приезжающих в Калининградскую область, также могут столкнуться с блокировкой SIM-карты: они будут проезжать через территорию Литвы и при пересечении границ SIM-карты автоматически зарегистрируются в роуминге, после чего система также примет их за тех, что «вернулись из-за границы» (местные власти, понимая это, уже просят жителей области отключать телефон при въезде/выезде из области).

С аналогичными проблемами могут столкнуться жители Курильских островов – сим-карта может случайно подключиться к пограничной вышке, и опять-таки система посчитает, что человек «вернулся из-за границы». Кроме того, с проблемами могут столкнуться люди, которые длительное время находились без связи – выехали в глубинку, где её практически нет, или отправились в поход в горы. После возвращения их карты также могут быть заблокированы.

Некоторые граждане уже столкнулись с тем, что не могут пройти процедуру подтверждения после того, как их SIM-карта была заморожена. В СМС от МТС говорится, что «капча работает только через мобильную сеть (Wi-Fi и VPN нужно отключить)», но у «замороженной» симки мобильный интернет блокируется. О подобных случаях, в частности, пишет «Коммерсант», который цитирует гражданку России, выезжавшую в Анталью:

«У меня оператор «Билайн», и первое СМС мне прислали еще вчера, а второе — сегодня. Я прилетела, у меня связи нет, интернета тоже. Смартфон показывает только значок «E». Написано, что мне для того, чтобы авторизоваться, нужно перейти по ссылке, но сделать я этого не могу, так как нет интернета. Кроме того, сообщается, что телефон не должен быть в сети Wi-Fi».

Мера по «заморозке» SIM-карт – рай для мошенников



Еще один важный момент, который необходимо отметить – подобные меры дают широкие возможности для мошенников, которые ими непременно воспользуются. На это обратил внимание заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов, который назвал новую практику временной блокировки мобильного интернета для россиян, вернувшихся из-за границы, вредной и потенциально опасной. По его словам, требование переходить по ссылке для разблокировки откроет поле для фишинга прямо в аэропортах.

«Граждане уже привыкли, что и по всем телеканалам, и везде говорят, что нельзя переходить ни по каким ссылкам. Дополнительная сложность, связанная с приходом СМС и необходимостью перейти куда-то по ссылке, уверен, что будет многих наших граждан пугать. Люди действительно устали от всяких ограничений, и, как правило, трудно понять, чем вызваны такие сложности при пересечении границы. То есть эти сим-карты уже работают на территории Российской Федерации, это можно все отследить, эти карты привязаны к персональным данным — это уже тоже факт, потому что все непривязанные карты были заблокированы. Для злоумышленников нет никакой проблемы подождать 24 часа и начать массовые обзвоны. То есть сама норма совершенно непонятная… Злоумышленники будут массово рассылать фальшивые СМС или другие варианты, например, push-уведомления всем, кто прилетает из-за границы. Это технология элементарная, ее используют те, кто занимается маркетингом — приходя на мероприятие, ставят специальный радар, который считывает все телефоны, находящиеся в аудитории», — заявил Свинцов в комментарии «Газете.ру».

Как отличить ссылку оператора от ссылки мошенников? Ведь теоретически они могут практически ничем не отличаться. Ответа на этот вопрос нет.

Насколько данные меры будут эффективны в борьбе с вражескими беспилотниками?



Это главный вопрос, который возникает.

Отключение мобильного интернета, как показывает практика, практически никак не влияет на атаки украинских БПЛА, и «заморозка» SIM-карт также едва окажет какое-то существенное влияние.

Во-первых, далеко не всем дронам нужен мобильный интернет (часто они уже запрограммированы на определенную цель и летят по маршруту на автономке), во-вторых, стоит вспомнить ту же украинскую операцию «Паутина», когда дроны запускались прямо с территории России.

Военный эксперт Василий Дандыкин, например, в комментарии «Ридусу» выразил скепсис относительно того, что очередные ухудшения работы мобильной связи помогут обороне от налётов беспилотников. По его словам, как показывает опыт его пребывания в Севастополе, где мобильная связь работает очень плохо, в борьбе с атаками БПЛА это практически никак не помогает.

С этим мнением можно согласиться, потому что атаки беспилотников часто происходили и в ЛНР и ДНР, в период, когда мобильный интернет был вообще отключен.