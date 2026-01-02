Власти США призвали своих граждан срочно покинуть Россию

© KM.RU, Алексей Белкин

Госдепартамент США продлил экстренное предупреждение для американских граждан, находящихся в России. Им настоятельно рекомендовали срочно покинуть территорию РФ, сообщил телеканал Fox News со ссылкой на соответствующий документ.

«Гражданам США в России следует уехать немедленно», — цитирует предупреждение Госдепа Газета.RU.

Отмечается, что возможности американских дипломатов по оказанию помощи соотечественникам на территории РФ серьезно ограничены из-за сокращения персонала.

Посольство США в Москве еще в 2022 году рекомендовало американцам, в том числе спортсменам, покинуть Россию. Их предупредили, что в случае частичной мобилизации власти России могут призвать мужчин и женщин с двойным гражданством.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 02.01.2026, 19:21
    Гость: stalker

    Вспоминается фраза Главного буржуина из к/ф "Сказка о Мальчише Кибальчише". "В чем дело, что за паника. Это мелочи. И потом, их так мало". Интересно, в связи с чем эта паника и чего нам ждать ?

  5. 02.01.2026, 18:19
    Гость: Gur'evo-Voskresenskoe.Tversk.obl

    Готовят рязанский сахар на 7 января,чтоб обвинить Украину,и переименовать СВО в КТО(и будет как с чистого листа)

Все комментарии (25)
Выбор читателей
Россия выделила 9 млрд долларов на строительство АЭС в Турции
Владимир Путин © Official White House Photo by Daniel Torok
Обман или собственная слепота?
Мигрантов из Самары, избивших депутата Госдумы, освободили в зале суда
© KM.RU, Филипп Киреев
Нетерпимость к воровству у государства объяснимо выросла
Избранное
Россиян ожидает очередное повышение тарифов ЖКХ?
Как три товарища совпадения творили: обзор книги "Творцы совпадений"
Без состава: с экс-главы ООО «РесурсТранс» сняты все подозрения
Неотразимая Ани Лорак
Мара, 10 ноября, «16 Тонн»
Кинопремьера «Северный ветер» Ренаты Литвиновой: Матриархат давно пора вернуть назад?
Открытые страны для путешествий из России. Самые свежие новости
«Обслуживающие интересы Запада либералы и олигархи затащили нашу страну в ВТО на заведомо кабальных, колониальных условиях»
«Громыка» попросился в «Уральские пельмени»
Станет ли прививка от коронавируса поголовной «обязаловкой»?
Две Отечественных войны. Итог один – оценки разные
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2026 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации