Власти США призвали своих граждан срочно покинуть Россию
Госдепартамент США продлил экстренное предупреждение для американских граждан, находящихся в России. Им настоятельно рекомендовали срочно покинуть территорию РФ, сообщил телеканал Fox News со ссылкой на соответствующий документ.
«Гражданам США в России следует уехать немедленно», — цитирует предупреждение Госдепа Газета.RU.
Отмечается, что возможности американских дипломатов по оказанию помощи соотечественникам на территории РФ серьезно ограничены из-за сокращения персонала.
Посольство США в Москве еще в 2022 году рекомендовало американцам, в том числе спортсменам, покинуть Россию. Их предупредили, что в случае частичной мобилизации власти России могут призвать мужчин и женщин с двойным гражданством.
уже безнесджеты раскупили
мы на пороге грандиозного шухера.Кто ж тогда в Госдуре будет заседать?
Вспоминается фраза Главного буржуина из к/ф "Сказка о Мальчише Кибальчише". "В чем дело, что за паника. Это мелочи. И потом, их так мало". Интересно, в связи с чем эта паника и чего нам ждать ?
Посмотрел. Чувствуется, что все ещё не совсем протрезвели.
Готовят рязанский сахар на 7 января,чтоб обвинить Украину,и переименовать СВО в КТО(и будет как с чистого листа)