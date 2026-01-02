Власти США призвали своих граждан срочно покинуть Россию

15:37 2.01.2026

Госдепартамент США продлил экстренное предупреждение для американских граждан, находящихся в России. Им настоятельно рекомендовали срочно покинуть территорию РФ, сообщил телеканал Fox News со ссылкой на соответствующий документ.

«Гражданам США в России следует уехать немедленно», — цитирует предупреждение Госдепа Газета.RU.

Отмечается, что возможности американских дипломатов по оказанию помощи соотечественникам на территории РФ серьезно ограничены из-за сокращения персонала.

Посольство США в Москве еще в 2022 году рекомендовало американцам, в том числе спортсменам, покинуть Россию. Их предупредили, что в случае частичной мобилизации власти России могут призвать мужчин и женщин с двойным гражданством.