Зеленский объяснил, почему не намерен выводить ВСУ из Донбасса

Вывод ВСУ из Донбасса и других регионов расколет украинское общество и ослабит позиции Киева. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Би-би-си.

Зеленский отметил, что не считает такую уступку оправданной даже, если она приведет к прекращению огня.

«Я вижу это иначе. Я рассматриваю это не просто как территорию. Я вижу в этом отказ и ослабление наших позиций, отказ от сотен тысяч наших живущих там граждан. <...> И я уверен, что [такой шаг] разделил бы наше общество», — приводит его слова РБК.

Москва настаивает на выводе украинских войск из республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей и признания этих регионов, а также Крыма в составе России. В Киеве подчеркивали, что не намерены уступать территории и настаивают на принципе «стоим, где стоим» как базовой модели для прекращения огня. 

  1. 23.02.2026, 18:45
    Гость: ДМБ76

    Понятно, ОЗК ты никогда в жизни не надевал и понятия не имеешь об ОМП и гражданской обороне. Мели языком дальше, у нас говорят " Язык до Киева доведет "

  2. 23.02.2026, 18:38
    Гость: Ник

    Абсурд, но Украину финансировала и Россия за счёт замороженных средств, транзита газа, нефти, пошли с зерновой сделкой -это только то, что известно их публикаций. А ещё плюс мошенники перечисляют из России на Украину ежегодно сотни миллиардов. Поэтому хохлам какой смысл самим отдавать территории если Россия не может осуществить блицкриг?

  4. 23.02.2026, 17:54
    Гость: итсмт

    И так расколото а мы информационно неправильно работаем не в полную силу .. люди русски таково самоназвание жителей Руси и мы его сохранили а ведь есть еще потомки кроме нас... привлечь к себе

  5. 23.02.2026, 17:27
    Гость: Поручик

    В военном и тактическом плане Зеля все правильно делает и ВСУ грамотно выстраивают свою оборону. По любым военным меркам наступающие в данном случае армия РФ несут наибольшие потери, чем те что сидят в бетонных укрытиях в обороне. И медленно и организованно отходят на новые линии обороны. И каждый хутор как Авдеевка ВСУ обороняли три года. Такими темпами война может длиться ещё лет 100.

Все комментарии (21)
