Зеленский объяснил, почему не намерен выводить ВСУ из Донбасса

12:57 23.02.2026

Вывод ВСУ из Донбасса и других регионов расколет украинское общество и ослабит позиции Киева. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Би-би-си.

Зеленский отметил, что не считает такую уступку оправданной даже, если она приведет к прекращению огня.

«Я вижу это иначе. Я рассматриваю это не просто как территорию. Я вижу в этом отказ и ослабление наших позиций, отказ от сотен тысяч наших живущих там граждан. <...> И я уверен, что [такой шаг] разделил бы наше общество», — приводит его слова РБК.

Москва настаивает на выводе украинских войск из республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей и признания этих регионов, а также Крыма в составе России. В Киеве подчеркивали, что не намерены уступать территории и настаивают на принципе «стоим, где стоим» как базовой модели для прекращения огня.