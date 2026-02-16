Лукашенко назвал ООН никчемной организацией
ООН является никчемной организацией, но альтернативы ей пока нет. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко во время встречи с госсекретарем Союзного государства Сергеем Глазьевым.
Белорусский лидер сказал, что в деятельности ООН достаточно пустых, никому не нужных мероприятий, а по-настоящему важные вопросы остаются неразрешенными. В пример он привел ситуацию с сектором Газа, где идет постоянная война.
"Хоть один конфликт предотвратила ООН? Ни одного", - приводит слова Лукашенко "Российская газета".
Он признался, что обрадовался бы и перекрестился, если бы нашлась организация, которая смогла заменить ООН. Но на сегодняшний день нет другой организации, где собирались бы представители всех стран мира.
Поэтому позиция Лукашенко такова: "Организация Объединенных Наций - это никчемная организация, никаких вопросов не решает и не решит, но другой нет".
