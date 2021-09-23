Кинопремьера «Небесная команда»: «Локомотив» уходит в небо

Художественный фильм Владимира Аленикова о гибели ярославского «Локомотива»

Близится роковая дата — 7 сентября 2011 года. Игроки ярославской хоккейной команды «Локомотив» готовятся к матчу с белорусским «Динамо». Они еще не знают, что Як-42 потерпит катастрофу, не долетев до места назначения.

Но герои фильма об этом еще ничего не знаем. Счастливые невесты хоккеистов готовятся к свадьбам, примеряя наряды и заселяясь в только что купленные квартиры в роскошных новостройках. Ученик спортивной школы норовистый Артем из-за очередной драки на льду оказывается под угрозой вылета из заведения. Но он не расстраивается, а, напротив, пускается в очередную авантюру, пытаясь всеми правдами и неправдами доставить заветный «счастливый» баннер с логотипом любимой команды в Минск.

Снимать фильмы о недавних трагедиях со смертельным исходом — самое неблагодарное занятие, которое только можно придумать. Отравленные атеистическими представлениями обыватели панически боятся смерти, поэтому шарахаются от любого упоминания о ней. Так что фильм вызвал у них отторжение уже на стадии заранее обнародованные в интернете афиши с уходящими в небо по трапу самолета спортсменами.

Издевательские комментарии гласили: предполагается, что они и на небесах будут играть? Представьте себе — да! Если ты в жизни выполняешь предначертанное тебе Богом призвание, то, скорее всего, будешь это делать и за гробом. А если всю жизнь пашешь на нелюбимой работе, то у тебя действительно есть основания с опаской думать о своей посмертной участи.

Увы, негатив был практически неизбежен и от родственников погибших игроков. Понимая это, режиссер Владимир Алеников решил сосредоточиться не на членах команды (которых показывают изредка и, в лучшем, случае) со спины, а на их фанатах, некоторые из которых даже имеют реальных прототипов. Типажи этих пассионариев обрисованы живо — от разбитного Артема, на котором держится в фильме многое до загадочного и забитого женой Странника в исполнении Андрея Мерзликина. Много внимания в фильме уделено смутным предчувствиям, бессмысленным суевериям и тому, что православный батюшка не успел провести молебен перед последним путешествием хоккеиствх.

Кому-то, может, и не хватило в ленте фактологии. Но Алеников (известный, кстати, по советской киноэпопее про Петрова и Васечкина) явно ставил другую цель — оставить об игроках светлую память. На это работает и саундтрек - «Медведица» «Мумий Тролля», «Молодые львы» «Ундервуда»… Излишне говорить о том, что погибшие меньше всего хотят, чтобы по ним беспросветно убивались…

Кадры с сайта kino-teatr.ru