Стереозвук feat. Среда «Когда придет весна» (интернет-сингл)

Исполнитель: Стереозвук feat. Среда, Название: «Когда придет весна», Стиль: рок, Год: 2026

Питерская группа «Стереозвук» играет романтический рок. Тембр голоса вокалиста Александра Каменского удивительно напоминает вокальные обертона Сергея Галанина из «СерьГи», что дополнительно работает на некий идеализированный образ галантного мужчины. Темы для своих песен «Стереозвук» тоже выбирает соответствующие — например, приход весны с неизменным пробуждением жизненных сил и наступлением поры влюбленностей.

В мелодичной песне «Когда придет весна» «Стереозвук» счастливым образом сумел избежать банальностей. Да, здесь есть про разливанные потоки в городах, которые неизбежно несет с собой межсезонье. Но главное в этой песне — все-таки отношения. Герой сингла предлагает оставить в стороне дешевую мораль и прочие условности, а просто прислушиваться к тому, кто рядом. Ведь теплее, по большому счету, становится не от выглянувшего солнышка, а от понимающего человека, который рядом с тобой. В песне эту роль великолепно исполнила вокалистка группы «Среда» Снежана Хатуева.

