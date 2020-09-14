Если вы не занимаетесь геополитикой, то геополитика займется вами

Значительная часть населения России и Белоруссии не желает менять формат отношений и форсировать процесс взаимной интеграции

На днях ВЦИОМ обнародовал данные социологического опроса, свидетельствующего о том, что граждане РФ хотят сохранить добрососедские отношения с Белоруссией, но при этом не горят желанием объединяться.

43% опрошенных россиян заявили, что им хотелось бы сохранить хорошие отношения с РБ, как с отдельным государством. 39% готовы объединяться (голоса желающих объединиться на равноправной основе и включить Белоруссию в состав РФ распределились почти поровну - 17% против 22%).

Ситуация в РБ – похожая. В последние годы порядка 70% белорусов постоянно хотели сближаться или объединиться в некий союз с Россией, но доводить это сближение до полного слияния в единую страну, если верить белорусским социологам, хотели только около 15% жителей РБ.

Данные о мотивах людей, давших те или иные ответы, к сожалению не приводятся. Но их несложно определить, почитав переписки на интернет-форумах и в социальных сетях.

Многие россияне опасаются того, что объединение может стать накладным – потребует прямых или косвенных вливаний средств. Мол, не нужно тратить деньги на «чужих», самим больше останется.

У белорусов мотивация чуть шире. У части из них имеется налет национализма. У сторонников Лукашенко – легенький, у его же оппонентов, выходящих сейчас на митинги, - весьма серьезный. Кроме того, достаточно многие белорусы боятся в случае объединения утратить социальные блага.

Если захотеть, то понять можно обе стороны. А вот согласиться с ними – вряд ли.

Конечно, всем людям хочется, чтобы все хорошее вокруг них «законсервировалось» и поддерживалось автоматически. Но так, к сожалению, не бывает. Для этого приходится прикладывать определенные усилия и чем-то жертвовать.

Если сейчас остановить интеграционный процесс между Москвой и Минском, то психологическая инициатива сразу же перейдет к США, Польше и Литве, представители которых, как известно, умеют очень неплохо промывать головы населению – особенно молодежи.

Сейчас «майдан» в Белоруссии пока что скисает, но ведь пройдет еще 4–5 лет, паспорта получат молодые люди, выросшие в атмосфере моды на оппозиционность, и все станет еще сложнее.

Потом можно будет сколько угодно обижаться и крутить друг другу фиги в кармане, но от раскола огромные потери понесут и Москва, и Минск.

Нравится это кому-то или нет, но индустриальность Белоруссии и ее возможность получать высокую добавленную стоимость при продаже продукции машиностроения завязаны на Россию. РФ – главный покупатель белорусских грузовиков, тракторов и тягачей. На Западе никому этого не нужно. И пример Украины это прекрасно доказал.

В свою очередь для России (даже если оставить пока в стороне духовный аспект отношений) Белоруссия является важнейшим путем транзита товаров на Запад. Кроме того, Минск – один из ключевых военных союзников, на сотни километров отдаляющий от нас войска гипотетических противников. Соответственно, исчезновение такого «щита» резко поднимет расходы на оборону. И это – не говоря об экономической кооперации, дипломатическом сотрудничестве и многих других аспектах наших двухсторонних отношений.

В последнее время достаточно у многих из наших соотечественников наблюдается раздражение от обсуждения геополитических и военных проблем. Но нравится это кому-то или нет, а геополитика прямо определяет наше внутреннее благополучие.

Приход к власти в Белоруссии ориентированных на Польшу и Литву сил автоматически означал бы блокирование ряда энергетических и внешнеторговых проектов Москвы.

Экономический удар был бы настолько мощным, что его бы почувствовал каждый. Рассуждения либералов о возможности сотрудничества с прозападной Белоруссией - просто смехотворны. Ведь у Соединенных Штатов есть свой дорогой сжиженный газ, который нужно кому-то сбывать...

И так – практически с любым геополитическим начинанием Москвы. Хотя оппоненты России и пытаются выдавать их за проявление «амбиций», за каждым из них стоят, как правило, вполне конкретные интересы в сфере экономики, политики, безопасности.

И тут есть чему поучиться у одного из наших ключевых планетарных оппонентов – Соединенных Штатов. Их население достаточно неплохо уяснило, что то, что выглядит как откровенная авантюра, чаще всего направлено на извлечение выгоды, как для (в большей степени) элит, так и для (в меньшей степени) обычного населения США. Даже такое, мягко говоря, сомнительное предприятие, как вторжение в Ирак, в 2003 году поддерживали порядка 60% американцев. Относительное большинство граждан США стабильно поддерживают и военное присутствие в Афганистане.

Жестокая реальность такова, что попытка сэкономить рубль на вопросах безопасности и внешней политики неизбежно приведет к потере миллионов.

Поэтому тем из россиян, кто хочет сэкономить на сближении с Белоруссией, следует осознать, что такая экономия напоминает покупку бледных поганок вместо шампиньонов. В свою очередь имеющим националистические устремления белорусам пора понять, что никакие «погони» на гербе не заменяет им нормальное экономическое развитие страны.

Не стоит красно-белый флаг того, чтобы ради него хоронить промышленный комплекс государства.

Руководству же обеих стран нужно хорошо подумать над тем, как в простой и доступной форме доносить до населения истины относительно необходимости того или иного геополитического решения. Результаты соцопросов явно свидетельствуют о том, что понимания в данной сфере многим не хватает. Возможно, начать стоило бы с введения предмета вроде «политэкономии» в школах?