Армия не царская, но кормят не хуже ресторана: как изменилось питание российских военнослужащих

17:33 17.06.2021

В начале двадцатого века армейским командирам приходилось ухищряться, чтобы сытно накормить солдат Для командира царской армии хозяйственные заботы занимали в службе едва ли не первое место, выяснили историки. В мирное время бойцов кормили сытно, но однообразно, а вот скудный рацион во время осады мог приводить к болезням. О нюансах армейского питания рассказывают мемуары известных военных деятелей.

В начале двадцатого века армейским командирам приходилось ухищряться, чтобы сытно накормить солдат

Для командира царской армии хозяйственные заботы занимали в службе едва ли не первое место, выяснили историки. В мирное время бойцов кормили сытно, но однообразно, а вот скудный рацион во время осады мог приводить к болезням. О нюансах армейского питания рассказывают мемуары известных военных деятелей.

Русский военачальник, дипломат и писатель Алексей Игнатьев описывал питание солдат царской армии как сытное. Однако разнообразием оно не отличалось, в начале 20 века поговорка «Щи да каша – пища наша» носила буквальный характер. Везде готовили одни и те же блюда – каши, щи, гороховый или картофельный суп, ржаной хлеб. Кашеваром назначали того, кто хоть раз держал половник в руках. Те командиры, которые действительно заботились о своих подопечных, делились друг с другом различными ухищрениями по улучшению рациона.

Например, вот такой способ подсказал Игнатьеву один старый ротмистр в ответ на жалобу о скудном ужине: «Оставляйте от обеда немного мяса, а если сможете сэкономить на цене сена, то прикупите из фуражных лишних фунтов пять, заведите противень – да и поджарьте на нем нарубленное мясо с луком, кашицу варите отдельно, а потом и всыпайте в нее поджаренное мясо». Кашицей в то время называли армейское блюдо из крупы и сала, которым военнослужащих кормили на ужин. Как отмечает писатель, большинство солдат от него отказывались. У командира эскадрона была возможность сэкономить на сене для коней, и за счет этого кормить подчиненных лучше. В других подразделениях приходилось есть, что давали. Только те, кто имел средства, покупали себе выпечку и колбасу.

Куда хуже обстояли дела в военное время. Из дневников военного инженера Михаила Лилье известно, что во время осады крепости Порт-Артур, в том числе, ощущался недостаток питания. Так, мясо в обедах присутствовало всего три раза за неделю, и то чаще конина. «В остальные же четыре дня в неделю дают так называемый «постный борщ», состоящий из воды, небольшого количества сухих овощей и масла. Взамен гречневой каши, которой в крепости нет, дают рисовую, изредка лишь заправляя ее маслом и луком», – рассказывает он. Причем это только в тех частях, где попадутся заботливые командиры. В других бойцов кормили рисовым супом, к тому же порции сильно урезали. Ужасным было питание в военных госпиталях, где больным дизентерией даже не могли обеспечить положенную диету.

Если сравнивать армейский рацион тех лет с современным питанием, то разница ощутима буквально во всем. Отличия начинаются уже с того, что в нынешней армии забота о сытости военнослужащих больше не лежит на плечах командиров, она полностью передана профессиональным поварам профильных гражданских комбинатов. Пища стала не только разнообразнее, на каждый прием пищи можно выбрать, какое блюдо хочется именно сегодня. Как правило, это три варианта супов, гарниров и горячего, два вида хлеба, выпечка, напитки, а также дополнительно закуски из салат-бара: консервированные и свежие овощи, зелень, соусы, масло. Таким образом, вместо однообразной каши и щей современный солдат получает полезные сбалансированные блюда, которые могут не повторяться в течение многих дней.

Кроме того, специалисты комбинатов регулярно проводят Дни национальной кухни. В меню включают традиционные армянские, белорусские, казахские и другие блюда. По таким дням столовые украшают национальной символикой, накрывают тематический стол. В День именинника бойцов угощают пирогами, тортами, печеньем и фруктами. Как признают военные, современная армейская столовая больше похожа на кафе, где можно попробовать вкусные разнообразные блюда. В зимнее время в рационе появляются полезные добавки – чеснок, сало, мед.

Совершенствование системы армейского питания напрямую отражается на здоровье бойцов. Насыщенный и калорийный армейский рацион считают одним из факторов, значительно сдерживающих распространение коронавируса среди военнослужащих.

