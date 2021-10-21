Фаршированный судак и утка в яблоках – чем потчуют курсантов петербургского военного вуза в День повара

18:46 21.10.2021

В свой профессиональный праздник военные повара накормили курсантов традиционным русским обедом

В День повара в столовой Михайловской военной артиллерийской академии появились по-настоящему роскошные угощения. Блюда традиционной русской кухни приготовили повара комбината, организующего питание военнослужащих. Помимо тематического пиршества в свой профессиональный праздник работники пищеблока украсили зал и подготовили творческие номера.

Еще до начала торжества сотрудники комбината приняли участие в мастер-классе по традиционным блюдам русской кухни. Все ими приготовленное: фаршированный судак, утка в яблоках, блины с икрой, пирожки со сладкой и сытной начинкой, буженина и много другое – выставили на тематический стол, чтобы позже угостить курсантов. Аппетитные блюда сервированы не хуже, чем в люксовом ресторане. Подачу дополняет народная атрибутика: матрешки, самовар, связки баранок, полотенца с национальным орнаментом.

К началу обеда в празднично украшенный зал пожаловали представители руководства вуза. Поваров с их праздником поздравил начальник Академии, генерал-лейтенант Баканаев Сергей Анатольевич. «Абсолютно невозможно представить, чтобы в армии не было поваров. По долгу службы бываем в разных странах, и с уверенностью можно сказать – русская кухня самая вкусная», – подчеркнул он в своей речи. Глава учреждения поблагодарил поваров за их нелегкий, но уважаемый труд. Также он вручил грамоты коллективу столовой: управляющему Алексею Леонову, заведующим столовой и производством, старшему повару, и другим отличившимся работникам.

Помимо этого, Сергей Анатольевич напомнил, что 20 октября празднует свой день рождения заместитель министра обороны РФ, генерал армии Дмитрий Витальевич Булгаков. Именно он в настоящее время руководит тыловым обеспечением российских вооруженных сил. Мощная материально-техническая база, а также комфортные условия службы и организация качественного питания для военнослужащих – его заслуга.

К окончанию торжественной части мероприятия у входа в столовую появились первые шеренги курсантов. «Обеденный зал Академии вмещает свыше 150 человек, но в учреждении их проживает и обучается гораздо больше, так что курсанты едят по графику. Повара на линии раздачи работают четко и оперативно, чтобы все успели поесть», – рассказывает заместитель регионального управляющего Руслан Селикаев. В праздничный день курсантов встречает «красна девица» и «добрый молодец» – сотрудники комбината в национальных костюмах. Посетителей угощают традиционным караваем с солью и блинами с икрой. Также для них звучат народные песни.

Далее колонна организованно движется к линии раздачи. В меню как обычно, несколько блюд на выбор. Сегодня это щи или рассольник на первое, говядина, курица или буженина в качестве горячего, на гарнир – перловая каша по-русски, макароны или подрумяненный картофель. К сытному обеду подают салаты «Степной» или свекольный. Из напитков – фруктовый сок, его солдатам выдают регулярно, чередуя с компотами и марсами. Кроме того, по норме обязателен хлеб и масло, в качестве дополнения – сметана, соусы, гренки. Дважды в день к приему пищи полагается карамель.

Как отмечают повара, в будничные дни питание их подопечных такое же сытное и сбалансированное. В современных армейских структурах России питание организуют по системе «шведский стол», что предполагает выбор блюд. Например, горячего кладут два кусочка, при этом питающийся может взять один кусочек мяса, а второй – птицы. А также собрать порцию из нескольких вариантов гарнира, таким образом попробовав сразу все блюда. При этом, если салаты и горячее отпускаются порционно, то в салат-баре можно взять сколько угодно свежих или маринованных овощей и соуса. Такое разнообразие и сбалансированность помогает наилучшим образом восполнять энергию, затраченную во время службы.

К приходу солдат их всегда ждет свежая, только что приготовленная пища. «За кадром» остается ответственный трудоемкий процесс. Производство разделено на цеха, в одном готовят овощи, в другом – разделывают мясо, и так далее. Горячий цех оснащен пароконвектоматами, современное оборудование позволяет максимально сохранять полезные свойства блюд при запекании.

О своем опыте работы на комбинате рассказывает заведующая производством Светлана Киреева: «Работаю в компании 9 лет, из них лет 6 в должности заведующей. Военное питание – это отдельный вид, тут свои требования. Но у нас повара все универсалы, могут работать на любых операциях. Кроме того, это большая ответственность. Был случай, когда в 9 вечера отключился свет, а к 5 утра нужно было подать первый завтрак. Пришлось искать альтернативные способы освещения, чтобы подготовить продукты. Через несколько часов свет включили, и мы подали блюда ровно в срок».

Наиболее важное в процессе организации армейского питания – строгое выполнение норм. «Мы проводим санитарно-гигиенические обследования столовой, проверяем соблюдение правил сотрудниками во всех цехах, наличие и заполнение бракеражного и гигиенического журнала. Всем новым сотрудникам проводим инструктажи», – рассказывает санитарный врач комбината Галина Молчанова. К каждому приему пищи готовят контрольную порцию блюд, с соблюдением норм веса, сервировки и так далее.

Для курсантов Михайловской академии День повара, как и другие мероприятия, организуемые сотрудниками комбината питания – яркое событие в череде служебных будней. Кроме того, тематические обеды еще и повод получше узнать традиции своей страны. По окончании обеда книга отзывов наполняется искренними благодарностями. «Каждый день повара нас радуют завтраками, обедами и ужинами. В этот праздничный день был приятно удивлен разнообразием русской национальной кухни», – пишет курсант Д. Петров.

Напомним, что в прошлом году Михайловская военная артиллерийская академия отпраздновала 200-летний юбилей. На сегодня это единственный в России вуз, где готовят будущих ракетчиков и артиллеристов. За два века работы академия выпустила более 90 тысяч профессиональных кадров, из которых 95 были удостоены звания Героя Советского Союза, 8 стали Героями Российской Федерации. Много выпускников Академии также среди личностей, достигших известности в областях, не связанных с Вооруженными Силами.

