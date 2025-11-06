«Северный Флот» поведал историю кровавого цирюльника Тодда с помощью оркестра

Концерт группы «Северный Флот» с оркестром и пенсиями из зонг-оперы «TODD» состоялся в клубе Base 4 ноября 2025 года

Изначально команда планировала представить программу из песен "Короля и Шута" с оригинальным голосом Михаила Горшенева, но по ряду не зависящих от нее причин, переиграла сценарий. Все что ни делается - к лучшему, потому что многослойные и пышные арии «Тодда» давно ждали своего симфонического воплощения. И вот, наконец, этот момент настал.

Оркестр Sigma Orchestra под управлением Вадима Кузьминского сделал все, как надо. С первых аккордов начальной пока и «Добрые люди» зрители оказались захвачены происходящим, наслаждаясь звучанием - густым и свинцовым, как нависающие на экране над рисованным Лондоном тучи. Подбавил атмосферности и Александр «Ренегат» Леонтьев, показывая жестами, как на гроб "земли не бросят кости" и как скрещивают руки на груди бродячие мертвецы. «Всем желаем хорошего громкого о вечера», - напутствовал он публику, поблагодарив ее за то, что посетили концерт, несмотря на смену программы.

В "Каторжнике" партии струнных эффектно полоснули в припевах, как стремительное лезвие безумного цирюльника. Вокальную партию в ней исполнил в записи Михаил Горшенев, а в следующей арии «Пирожки от Ловетт» на сцене появилась Снежана Хороля из основного состава мюзикла «TODD», спевшая в припевах, соответственно, за Ловетт. Рок-н-ролльный «Праздник крови» показал, что даже такие зажигательные и энергичные вещи совершенно неподражаемо звучат с оркестром. Важен в ней был и театральный элемент: басист Александр Куликов на строчках «все на свете серо кроме, крови, крови, крови крови» со значением поднял палец вверх и многозначительно провел им по шее, изображая казнь.

Впрочем, настоящее театрализованное представление ждало публику еще впереди — на «Машине смерти», когда на сцене появилась Юлия Коган, певшая за Ловетт еще в студийной CD-версии первого акта зонг-оперы «TODD». Александр Леонтьев взял на себя роль отца ее героини Мясника, и они разыграли сценку, где Ловетт напирала на родителя с упреками «толку мало, если мясо снова стухнет», а тот оборонялся, мусоля пальцами невидимые деньги: «Наука и прогресс приносят капитал!» Раздражение по поводу отсутствующей обезьянки Юлия Коган разыграла уже перед гитаристом Яковом Цвиркуновым, который предпочел не возражать разъяренной диве. Певица появилась еще раз предстала перед залом на лирическом «Признании Ловетт», долго исполняя ее финальную ноту, пока на зрителей падал гигантский кленовый лист с экрана.

Видеоряд, к слову творил дополнительную реальность концерта. Чего только стоила «фишка» со светофором в «Выходе судьи», где красный свет иллюстрировал привычный схематический человечек, желтый, ну а зеленый — вновь человечек, но уже с лежащей рядом отсеченной головой. Торжество же белого цвета наступило в «Христовой невесте», которую Снежана Хороля исполнила в венчальном платье.

Оркестровые партии в каждую песню вдивали новую кровь. Так, «Священник больше ничего не скажет» превратилась в роскошный симфо-метал. А «Счастье» была одной из немногих песен основной программы, где в инструментальной составляющей сквозила безмятежность. Величественная «На краю» с голосом Михаила Горшенева прозвучала лучшим реквиемом по нему.

Однако музыканты «Северного Флота» не спешили прощаться. Публику еще ждали пять песен из разных альбомов «Короля и Шута». «Танец злобного гения», «Фокусник» (с которой 15 лет и начиналась история оркестровых переложений песен Михаила Горшенева и Андрея Князева) и «Марионетки» с эксцентричным криком «панки хой» в бридже спел Ренегат. «Почти все вы знаете, что концерт должен был пройти с другой программой, - обратился он к зрителям. - Спасибо, что вы все равно пришли. Но чтобы вы все-таки смогли составить ощущение и впечатление о том, как могла выглядеть эта программа, исполним, пара песен с нормальным голосом - не моим» , - сказал напоследок Александр Леонтьев. Под занавес были сыграны «Проклятый старый дом» и «Лесник» с голосом Михаила Горшенева. В следующем году «Северный Флот» намерен показать изначально задуманную программу целиком.