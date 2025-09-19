«Свинцовый Туман», 25 сентября, Lюstra Bar

«Свинцовый Туман», 25 сентября, Lюstra Bar

Большой отчетный концерт группы «Свинцовый Туман», как подведение итогов долголетней истории коллектива

В рамках концерта прозвучат самые громкие и полюбившиеся хиты, а так же новые композиции, которые ознаменуют новый этап развития группы.

Сбор гостей 25 сентября в Lюstra Bar в 19.00.
 

