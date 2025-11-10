«Братья Грим» стали самой сказочной группой

Концерт группы «Братья Грим» состоялся в Lustra Bar 3 ноября 2025 года

Этот год проходит к коллектива под знаком сразу двух юбилеев: двадцатилетие дебютного диска и пятнадцатилетие пластинки «Крылья Титана». Но начали «Братья Грим» с песни уже современного периода — лирической «Простой истории». Признавшись, что он и музыканты рады лицезреть сегодня зрителей, Костя Грим (Константин Бурдаев) заявил, что будет учить сегодня всех «хлопать разными частями тела».

Начать было предложено с ладошек, причем, в замысловатом ритме, поэтому хлопанье было совмещено сразу с упражнением на внимание и физической зарядкой. Поскольку зрители справились с заданием на ура, то наградой им стала возможность хлопать «Ресницами». А поскольку речь в песне шла о полетах, то следующей песней оказалась «Лететь высоко» с видеорядом со схематичными самолетами.

Несмотря на начало ноября, на улице стояла погожая солнечная погода, и Костя Грим воспользовался этим внезапным теплом для исполнения песни «Здравствуй, лето». Абсолютно логичным продолжением темы стало «Солнце мое». Впрочем, Константин Бурдаев решил перенести эту песню в плоскость человеческих отношений, заметив, что практически каждый из посетителей клуба привел сегодня с собой персональное солнце, ну а главными солнышками все же для нас являются дети (которые тоже были в зале). Огромные декоративные люстры в баре сияли в ходе исполнения песни манящим желтым светом.

Предложив вновь полетать, причем — без визы и в качестве горячего тура в дальние страны, Костя Грим отправил всех в «Лаос», С этой важной для группы песни началось 15 лет назад возобновление творческой истории «Братьев Грим». После удачного полета Константин Бурдаев предложил все же вернуться в «Город мой», порадовав дивными видами его родной Самары на экране.

Возвращение в родные пенаты «Братья Грим» решили отметить песней «Вернись ко мне». Видимо, поймав ностальгическую волну, Константин Бурдаев решил провести опрос, кто из присутствующих в зале родом из Самары. Парочка таких людей нашлась, а один из зрителей гордо выкрикнул, что он — из Владивостока. Мощным завершающим аккордом саманской темы стала песня «Крылья Титана» с демонстрацией соответствующего монумента в центре города на Волге на экране.

Воодушевленный Константин Бурдаев прогнал осеннюю грусть с помощью «Самой любимой музыки», научил исполнять желания с помощью хлопков в ладоши во «Второй полоине» и вспомнил, «как это было 20» лет назад про «Алиллуйю». Еще в одном опросе он поинтересовался, кто обладал кассетой «Братьев Грим» в тот период, скромно в итоге признавшись, что у него самого таковой никогда не было. А под песню «Сердце» на Костю Грима накатили воспоминания о сотрудничестве с создателями сериала «Не родись красивой».

«Предлагаю начать готовиться к сказке, раз уж признаны самой сказочной группой Советского союза, - скромно заметил певец и одернул зазевавшегося поклонника, - Не надо смотреть на часы — сказка ждёт». Сказка действительно получилась что надо, потому что следом прозвучала одна из самых зажигательных песен «Братьев Грим» «Дыхание».

Но настоящее волшебство ждало впереди, когда бэнд грянул «Кустурицу», начав его в полуакустике и ритме регги. Песня «Освобождение» как бы намекала на то, что музыканты готовятся к отдохновению от трудов праведных. Но посетители клуба Lustra Bar настолько раззадорились, что напоследок «Братья Грим» им дали возможность похлопать «Ресницами» во второй раз

