Госдума приняла закон об обязанности граждан эвакуироваться из зоны ЧС

13:27 15.12.2021

Как будет работать и кого коснется закон об эвакуации? Возможна ли принудительная эвакуация, куда будут эвакуировать людей и в каких случаях, что грозит за отказ покинуть зону чрезвычайной ситуации?

Государственная Дума приняла в третьем чтении поправки в Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» в части повышения оперативности реагирования на такие ситуации.

Вместе с председателем профильного Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым отвечаем на наиболее частые вопросы о законе.

Предусматривает ли закон принудительную эвакуацию людей?

Нет, принудительная эвакуация людей из зоны чрезвычайной ситуации законом не предусмотрена.

Закон возлагает на граждан обязанности эвакуироваться с территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или из зоны чрезвычайной ситуации при получении информации о проведении эвакуационных мероприятий. При этом решение об эвакуации будет приниматься в порядке, установленном Правительством РФ.

В каких ситуациях людей будут эвакуировать?

Только в случае реальной угрозы жизни и здоровью граждан, если они находятся на территории, подверженной воздействию опасных факторов чрезвычайной ситуации. Это может быть, например, зона пожара или наводнения, когда существуют достоверные основания полагать, что люди могут пострадать в результате ЧС.

Проведение эвакуационных мероприятий не всегда является обязательной мерой.

Кто будет принимать решение об этом?

Решение о проведении эвакуационных мероприятий при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций будут принимать:

правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности;

комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности субъектов РФ и муниципальных образований (в зависимости от характера чрезвычайной ситуации);

комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности федеральных органов исполнительной власти и государственных корпораций (независимо от характера чрезвычайных ситуаций) при эвакуации работников указанных органов и корпораций, а также подведомственных им организаций;

руководители организаций (при чрезвычайных ситуациях локального характера) при эвакуации своих работников и посетителей организации (объекта) в целях их удаления за пределы территории организации (объекта) для сохранения жизни и здоровья.

Как будет проводиться эвакуация?

Порядок проведения эвакуационных мероприятий при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций будет определен Правительством РФ после принятия закона.

Куда людей будут эвакуировать?

Людей будут эвакуировать в пункты временного размещения (общежития, гостиницы, санатории, другие места, пригодные для проживания), находящиеся в безопасных местах. В пунктах временного размещения эвакуируемое население обеспечивается питанием, медицинским обслуживанием и другими видами первоочередного жизнеобеспечения, в том числе оказанием психологической помощи.

Места расположения пунктов временного размещения определяются соответствующими комиссиями — по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

Также по желанию граждане могут размещаться у родственников (знакомых), проживающих за пределами зоны чрезвычайной ситуации.

Возможно ли отказаться от эвакуации и что грозит в случае отказа?

Согласно Правилам поведения, обязательным для исполнения гражданами и организациями, при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации (постановление Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. № 417), получив инструкции (указания) от уполномоченных должностных лиц, в том числе через средства массовой информации или операторов связи, граждане обязаны эвакуироваться с территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или из зоны чрезвычайной ситуации.

За невыполнение этих предписаний гражданину может быть дано предупреждение или на него может быть наложен административный штраф на сумму от 1 до 30 тыс. рублей (ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ).

Могут ли детей эвакуировать отдельно от родителей?

Нет, дети эвакуируются совместно с родителями.

Исключение составляют лишь случаи нахождения детей в детских садах и школах на момент возникновения чрезвычайной ситуации. При этом родителям сообщаются места эвакуации детей, для того чтобы они могли забрать их либо разместиться вместе с ними.

Что будет с оставленной недвижимостью и имуществом, как оно будет охраняться? Нет ли опасности, что оставленные дома будут просто разграблены мародерами?

Вопросы обеспечения и защиты прав граждан в сфере имущественных правоотношений планируется предусмотреть в Порядке проведения эвакуационных мероприятий при угрозе возникновения или возникновении ЧС. Сейчас документ прорабатывается Правительством РФ.

Но в любом случае воровство, грабеж, мародерство являются уголовными преступлениями и преследуются по закону. Кроме того, охрана общественного порядка в чрезвычайных ситуациях, а также оцепление местности уже возложены на соответствующие органы МВД России и Росгвардию.

Как будет приниматься решение о сроках эвакуации, когда люди смогут вернуться домой?

Решение о сроках эвакуации не принимается сразу. После завершения всех мероприятий, связанных с ликвидацией чрезвычайных ситуаций, а также в случае подтверждения, что угроза жизни и здоровью людей отсутствует, режим чрезвычайной ситуации отменяется и граждане могут вернуться домой.