The Крыша «Крыша аффекта» (CD + медиатор)

Исполнитель: The Крыша, Название: «Крыша аффекта», Стиль: альтернатива, Год: 2021

Томский панк - совершенно особое явление в этих суровых краях. Достаточно вспомнить группу «Передвижные Хиросимы», которая вопреки всему играла модную музыку. Чего уж говорить о закрытом радиоактивном Северске, откуда родом «The Крыша».

Впрочем заметной команда стала уже после переезда их лидера Джона Федишина в Питер. Именно здесь ценители и критики обратили внимание на изобретательную двуполую альтернативу, которая исповедовала команда в этот период. Сравнения с формально схожим «СЛОТом» вероятно, будут не вполне корректными, потому что, в отличие от московских балагуров, призывники Джона предлагали нечто более экзистенциальное, пессимистичное и философское.

Джон внезапно скончался 31 марта 2017 года, и этот посмертный альбом доводили до ума всем миром. Семь вошедших сюда песен дают достаточно исчерпывающее представление о «крышесносном» методе. Женщина служила в мире этих песен организующим началом. Недаром вокальные партии Ирины Соколовой снижали (там, где это было действительно необходимым) накал истерики Джона. В свою очередь, в его песенных откровениях уход подруги жизни был сродни Армагеддону.

Это не значит, что его визави приходится слаще. В песне «Мама» ее неуверенность объясняется родительской гиперопекой. Амплуа нежности и беззащитности настолько прилипли к Соколовой, что для эскалации агрессии пришлось привлекать неистовую Сабрину Амо из «Аборта мозга». Ее вокальное буйство в «Пирсинге» захватывает дух и актуализирует перекодировку образа пирсинга их категории невинной забавы неформалов в добровольное членовредительство уставших от жизни маргиналов. Связь с улан-удэнский генерацией обеспечивает и старательный кавер на «Танцы до неба» «Оргазма Нострадамуса» с девичьим рефреном.

Диск как всегда блестяще издан «Изоляцией рекордс». В буклете, помимо текстов песен, есть и рукописные стихи и заметки Джона Федишина. В качестве особого последнего привета от него предусмотрен медиатор с факсимиле его автографа.

