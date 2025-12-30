Почему убили генерала Сарварова?

«Послание убийством» обычно инициирует глава государства-врага (президент, премьер-министр), а претворяют его в жизнь спецслужбы. И в нем зачастую кроется несколько смыслов. Но главное условие акции: «послание убийством» обязательно должно происходить в час Х

Любое убийство знаковых персон во время ведения активных боевых действий неизбежно носит не только военный, но и политический характер. Поэтому убийство действующего генерал-лейтенанта (среднее звено между командиром соединения и генералом армии) в современных реалиях тоже объективно является политическим актом - как убийство генералов Сулеймани, Рохлина и т.д.

Это не только удар по командному составу воюющей армии, но зачастую - прямое политическое послание главе государства.

"Послание убийством" обычно инициирует глава государства-врага (президент, премьер-министр), а претворяют его в жизнь спецслужбы. И в нем зачастую кроется несколько смыслов. Но главное условие акции: "послание убийством" обязательно должно происходить в час Х - выверенное время, чтобы добиться максимального эффекта.

Можно с большой долей уверенности предположить, что генерал-лейтенанта Фанила Сарварова английская разведка по указанию своих кураторов выследила давно (у самих украинцев для совершения такого теракта нет ни опыта, ни стратегического мышления). Он был "под колпаком" спецов с набережной Аллена (штаб квартира МИ6) несколько месяцев. В "департаменте чистильщиков" наверняка был известен его адрес, маршруты передвижения, "точки входа", зафиксированы потенциальные локации подрыва - point of exploution, отработаны варианты отрыва и утилизации исполнителей и т.д . Исполнителей было несколько. Одни (brainless maskle -"безмозглые мускулы") изначально были расходным материалом и подлежали быстрому обнулению после выполнения акции. Других - как в "Крокус-Экспо" или при подрыве Дарьи Дугиной - надлежало "вторично легализовать" и оперативно вывезти за рубеж - с перспективой использования в новых акциях. Был рассчитан до грамма суммарный заряд тротила.

Оставалось ждать отмашки. Отмашка в "клининговый департамент" МИ6, по инсайдерской информации, пришла ориентировочно в конце ноября. И маховик убийства закрутился. Осталось уточнить со временем. По неписаным законам британской разведки и внешней политики "устранять клиента" нужно тогда, когда от этого будет максимальный политический выигрыш, врагу будет нанесен максимальный ущерб и общественный резонанс будет наиболее широким и болезненным.

Заказные убийства в любой внешнеполитической системе ценностей имеют четкую градацию:

- Убийство политического лидера той или иной страны для смены ее политического режима (вариант Сальвадора Альенде, убийства президента Афганистана в 1979 году или президента Ирана в Азербайджане).

- Нейтрализация высокопоставленного профессионала из силовых структур или спецслужб для объективного ослабления самой структуры.

- Убийство из соображений мести (убийство мафией президента США Кеннеди, убийство президента Пакистана Зия уль-Хака).

- Сакральное убийство (убийство президента независимой Ичкерии Джохара Дудаева, когда он уже растерял свое влияние среди боевиков в мятежной Чечне, или бывшего премьер-министра России Бориса Немцова).

- Убийство для потери лица (face-off-morder) того или иного политического лидера.

В случае с Сарваровым доминантной, скорее всего, была именно последняя версия.

Вообще, ликвидация генерал-лейтенанта - часть невидимого диалога и политической игры Путина и Запада. Это убийство стало ответом Запада на резонансное заявление Путина о том, что если война между Россией и Западом и начнется, то закончится она очень быстро. Это был очевидный намек на то, что в таком случае Россия быстро и без колебаний применит ядерное оружие и Европа превратится в ядерный пепел. Путин фактически прочертил перед Западом "красную ядерную линию".

Но дело в том, что таких линий за четыре года СВО президент России прочертил немало. И все они, по словам военкора Шурыгина, были "даже не нарушены, а разорваны в клочья".

Путин заявил о том, что будем бить по "центрам принятия решений" (явный намек на саммиты генералов НАТО в Рамштайне) - "партнеры" тут же в этом самом Рамштайне проводят очередное совещание и принимают решение атаковать Курскую область. Путин говорит, что "мы еще не начинали" - они топят крейсер "Москва" (а эта версия гибели крейсера высказывалась военкорами). Путин грозит ядерным ударом - они убивают генерала.

Общество, военная элита и все воюющие на фронте или активно ему помогающие отнеслись к этому теракту крайне болезненно. Что и требовалось доказать. А так как в российских спецслужбах все четыре года войны, пр инсайдерской информации, действует "путинский запрет на встречные теракты", то организаторы убийства ничем не рискуют.

Почему президент России ввел этот запрет - тайна за семью печатями. Не исключено, что сработало "честное слово", которое президент России дал кому-то из ситуативных "заклятых друзей и закадычных врагов". Например, по словам бывшего премьер-министра Израиля Нафтали Беннета, в самом начале СВО такое "честное слово" Владимир Путин дал ему, пообещав не убивать Зеленского. Именно поэтому "вертлявый зеленый бес" живет, здравствует, высасывает миллиарды из Запада и утилизирует славян с обеих сторон фронта до сих пор.

Но угроза применить ядерное оружие автоматически означает перенос "линий боевого соприкосновения" за пределы Украины. И кураторы убийства сделали это сами, начав атаковать в Черном и Средиземном морях танкеры с российской нефтью. Здесь Путин вроде как ответил, начав уничтожать инфраструктуру Одесского порта и атаковав турецкий танкер. Но здесь возбудился Эрдоган.

Если война с Европой все-таки случится (а вероятность такая есть) и она будет проходить по лекалам украинского конфликта, без применения ядерного оружия, России придется тяжело. Никакие "честные слова" ей не помогут.

Поэтому война с Европой может быть только ядерной. От "честных слов" и "обещаний" надо отказываться. Необходимо снять запреты на "встречные" (и не только) теракты. И возможно - надо наносить удар первым. И не один.

