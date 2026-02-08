Установлены исполнитель и пособники покушения на Владимира Алексеева
ФСБ и МВД установили пособников покушения на первого замначальника ГРУ Владимира Алексеева, непосредственный исполнитель был задержан в Дубае и передан России, пишет РБК со ссылкой на ЦОС ФСБ. Оперативные мероприятия проводились в рамках возбужденного Следственным комитетом уголовного дела по факту покушения на убийство.
Исполнитель покушения — Любомир Корба 1960 года рождения, указано в сообщении. Его задержали в Дубае при содействии властей ОАЭ и передали России. Его пособниками были Виктор Васин 1959 года рождения и Зинаида Серебрицкая 1971 года рождения. Первый был задержан в Москве, женщина выехала на Украину. Все трое - граждане России. Продолжается розыск организаторов преступления.
По данным СК, Любомир Корба родом из украинского Тернополя, он прибыл в Россию в декабре прошлого года специально для совершения теракта. Виктор Васин занимался предпринимательством в Москве и на Алтае.
По данным «Базы», Зинаида Серебрицкая искала квартиру в ЖК на Волоколамском шоссе, чтобы жить рядом с генералом. Ей удалось снять квартиру в двух этажах от Алексеева. Она собирала сведения о передвижениях генерала и выведывала информацию о доступе в дом. Так, за несколько дней до покушения она узнала код домофона, ссылаясь на необходимость того, чтобы дочь могла попасть в квартиру в ее отсутствие. Перед этим женщина продала свой дом в ЛНР и переехала в Москву, где работала на предпринимательницу и одновременно готовила покушение на генерала.
как этта баба-разведчик так спокойно вернулась в Укропию? А границе на замке или нет?
По сообщениям СМИ:
В пистолете у киллера было всего три патрона, хотя стандартно у Макарова 8 патронов. Как можно объяснить, что агент СБУ идет на дело с не полностью снаряженным оружием?
Стрелял же он так, как стреляют новички, впервые взявшие в руки пистолет. Покушение было совершено в подъезде, навряд ли расстояние было более 2 или 3 метров, но дело он провалил, потому что мазал.
Следствие, конечно, разберется, что и как. Но такое впечатление, что это была какая-то самодеятельность украинских граждан, люто ненавидящих Россию, а не операция спецслужб.
На ваших же украинских сайтах писали о том, кто в действительности был "активистами майдана" (то есть жил там безвыездно в палатках и бузотерил) - это люди лет 40-45, безработные жители сел и маленьких городков, которых на автобусах привезли в Киев, обеспечили бесплатным питанием, горилкой и платили по 500 гривен в месяц за участие в "акциях протеста". (Все они жили на пособие, для них и бесплатное питание было существенным подспорьем - больше денег из пособия оставалось семье.)
Вопрос вот в чем - кто оплатил весь этот банкет? - неизвестно до сих пор, так же как неизвестно, кто стрелял и убил там же тогда же более ста человек.
Одно дело по камерам вычислить террористов после теракта и совершенно другое среди граждан вычислить террориста до теракта, когда граница на распашку и за террористами ничего нет в базах. Граница должна быть на замке, а власть за возможность поставки нефти и газа в Афганистан , готова пустить ( ведет переговоры) в Россию афганских моджахедов обученных ЦРУ США. Тут не то что ФСБ , а ВЧК и НКВД не справятся. Нельзя же ставить взаимоисключающие задачи. Указом от 29.09.2023 № 734 пускать в Россию всех подряд украинцев и предотвращать теракты тех же украинцев. Это не от большого ума помощников президента в его администрации.
Кто интересно, готовил бандеровцев к матчу-реваншу ещё при советах, а?
Подготовили. Теперь нормальные хохлы замерзают в окопах - 208 воинов в районе Купянска..