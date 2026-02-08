Установлены исполнитель и пособники покушения на Владимира Алексеева

12:03 8.02.2026

ФСБ и МВД установили пособников покушения на первого замначальника ГРУ Владимира Алексеева, непосредственный исполнитель был задержан в Дубае и передан России, пишет РБК со ссылкой на ЦОС ФСБ. Оперативные мероприятия проводились в рамках возбужденного Следственным комитетом уголовного дела по факту покушения на убийство.

Исполнитель покушения — Любомир Корба 1960 года рождения, указано в сообщении. Его задержали в Дубае при содействии властей ОАЭ и передали России. Его пособниками были Виктор Васин 1959 года рождения и Зинаида Серебрицкая 1971 года рождения. Первый был задержан в Москве, женщина выехала на Украину. Все трое - граждане России. Продолжается розыск организаторов преступления.

По данным СК, Любомир Корба родом из украинского Тернополя, он прибыл в Россию в декабре прошлого года специально для совершения теракта. Виктор Васин занимался предпринимательством в Москве и на Алтае.



По данным «Базы», Зинаида Серебрицкая искала квартиру в ЖК на Волоколамском шоссе, чтобы жить рядом с генералом. Ей удалось снять квартиру в двух этажах от Алексеева. Она собирала сведения о передвижениях генерала и выведывала информацию о доступе в дом. Так, за несколько дней до покушения она узнала код домофона, ссылаясь на необходимость того, чтобы дочь могла попасть в квартиру в ее отсутствие. Перед этим женщина продала свой дом в ЛНР и переехала в Москву, где работала на предпринимательницу и одновременно готовила покушение на генерала.