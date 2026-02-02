Состояние российских миллиардеров с начала года выросло на $19 млрд

12:36 2.02.2026

С начала 2026 года состояние 20 самых богатых российских предпринимателей увеличилось на 19,392 млрд долларов, подсчитало РИА Новости на основании рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI). Больше всех прибавил Владимир Потанин («Норникель»).

Топ-10 самых богатых россиян по версии BBI:

Владимир Потанин, «Норникель» (+3,46 млрд, состояние увеличилось до 29,9 млрд); Алексей Мордашов, «Северсталь» (+1,28 млрд, состояние увеличилось до 27,5 млрд); Леонид Михельсон, «Новатэк» (+1,93 млрд, состояние увеличилось до 25,6 млрд); Владимир Лисин, НЛМК (+0,677 млрд, состояние увеличилось до 24,4 млрд); Вагит Алекперов «Лукойл» (+1,55 млрд, состояние увеличилось до 24,1 млрд); Андрей Мельниченко, «Еврохим», СУЭК (+2,83 млрд, состояние увеличилось до 21,8 млрд); Алишер Усманов, «Металлоинвест», «МегаФон» (+1,03 млрд, состояние увеличилось до 20,3 млрд); Михаил Прохоров, «Онэксим» (+0,031 млрд, состояние увеличилось до 16,6 млрд); Геннадий Тимченко, «Новатэк», «Сибур» (+1,42 млрд, состояние увеличилось до 15,7 млрд); Павел Дуров, Telegram (- 786 млн, состояние уменьшилось до 13,6 млрд).



Состояние основательницы Wildberries Татьяны Ким (19-е место) выросло на 893 миллиона, до 8,78 миллиарда долларов.

Индекс BBI рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями. Всего в список входят 500 богатейших людей мира, а их общее состояние составляет 318,47 миллиарда долларов.