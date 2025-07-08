Карабас и НесуРазности feat. F.P.G «Оставайся дома» (интернет-сингл)

Карабас и НесуРазности feat. F.P.G «Оставайся дома» (интернет-сингл)

Исполнитель: Карабас и НесуРазности feat. F.P.G, Название: «Оставайся дома», Стиль: панк-рок, Год: 2025

Если раньше от фразы «оставайся дома» веяло теплом и уютом, то в последние пять лет оно приобрело ярко выраженный негативный оттенок. Дело в том, что ассоциируется оно с пандемией и связанным с ней локдауном, когда люди были вынуждены куковать по своим квартирам из-за запрета выходить на улицу. Но, справедливости ради, даже неугомонные панки ценили порою комфорт квартир, подустав от шумных тусовок. Об этом, например, ранняя песня группы «НАИВ» «На улице холодно».

Но подобной двойственности построена песня группы «Карабас и НесуРазности» «Оставайся дома». Она довольно длинная для этого отличающегося обычно лаконизмом проекта: 3 минуты 41 секунда. Как никак, в ней нашлось место для трех вокалистов, транслирующих разные позиции по отношению к затворничеству в четырех стенах. Владимир «Карабас» Капцов примеряет на себя маску скуфов, опасающегося где-нибудь начудить. Неистовый Антон «Пух» Павлов из F.P.G саркастично его поддерживает, описывая всевозможные приключения. Ксения Северюхина воротит нос от групп, не использующих мата в в текстах. Все пути, в конечном итоге, ведут домой.

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