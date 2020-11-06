Как Борис Ельцин КПСС «победил»: о запрете партии и о пропаже партийного имущества

13:43 6.11.2020

Куда пропали колоссальные средства вместе с пресловутым «золотом партии» и как в весьма сомнительных руках оказалось множество объектов принадлежавшей КПСС недвижимости?

Указ первого президента России от 6 ноября 1991 года о запрете деятельности на территории страны Коммунистической партии Советского Союза и Коммунистической партии РСФСР считается финальным аккордом той борьбы, которую этот деятель вел с той силой, которая в своё время породила его самого в качестве политика.

Как Ельцин «победил» КПСС



На самом же деле Ельцин совершил лишь ритуальное действо над телом мертвого противника, совершенно неспособного к какому-либо сопротивлению и борьбе за власть над хотя бы частью созданной им когда-то великой страны...

Напомню – началом процесса стал подписанный все тем же Ельциным, сразу после «подавления» трагикомического «путча ГКЧП» на сессии Верховного Совета РСФСР 23 августа 1991 года, указ «О приостановлении деятельности Коммунистической партии РСФСР».

Через пару дней последовало куда более важное решение, касавшееся имущества коммунистических партий СССР и РСФСР. 6 ноября в деле (как тогда казалось) была поставлена точка – само существование коммунистических партий в стране оказалось под четким и однозначным запретом.

Зачем это делалось? Как пытаются утверждать либералы, таким образом Ельцин пытался «предотвратить возврат к тоталитарному прошлому» и «попытку красного реванша», чреватую новой гражданской войной в России.

Подобные рассуждения являются несостоятельными, и особенно отчетливо это видится сегодня, спустя почти три десятка лет после упоминаемых нами событий. На горе ли, на счастье ли, но к тому моменту, как вчерашние партийные бонзы в Беловежской пуще кромсали на части СССР, ни о каком «реванше» под знаменами Компартии речь идти уже не могла априори.

Причина тут проста – в стране, где она была, согласно Конституции, «руководящей и направляющей силой», настоящих, идейный коммунистов к концу 80-х – началу 90-х годов практически не осталось. На высших уровнях партийного и государственного аппарата их уже не имелось вовсе.

Будь по-другому, разве возможен был бы Горбачев с его «перестройкой», развал СССР, все, что этому предшествовало и за этим последовало? Предателей и оппортунистов смели бы – и вся недолга. ГКЧП не был бы смехотворной и бессмысленной пародией на попытку наведения порядка в стране, а стал бы ее реальным спасением.

Самой лучшей иллюстрацией данного тезиса является тот факт, что из 10 миллионов человек, находившихся по состоянию на 1990 год на учете в первичных организациях КПСС на территории России, к моменту создания отдельной Компартии РСФСР в августе 1991 года в ее рядах не осталось и 7 тысяч членов. По крайней мере, так утверждали сами власть имущие. Ну если так, то можно было и не запрещать... Однако Ельцину необходима была, во-первых, возможность чохом списать все имевшиеся и предстоящие невзгоды страны и народа на «противоправную деятельность коммунистов», а во-вторых, подстраховаться законом, позволявшим ему очень быстро вывести из игры всех своих политических оппонентов с «левыми» взглядами.

Ну, и конечно же, на кону стоял вопрос об имуществе КПСС... Медведь-то был, по сути, мертвым, но шкура у него имелась роскошная!

Да, в президентском указе органам правопорядка строжайше предписывалось не только «расследовать антиконституционную деятельность Компартии» (чего делать, конечно же, никто не стал), но и «обеспечить сохранность партийного имущества» до решения о том, в чью собственность оно перейдет. Вот тут-то получилось намного интереснее.

Двери кабинетов многочисленных райкомов и горкомов исполнительные милиционеры, конечно же, дисциплинированно опечатывали, тем самым обеспечив сохранность хранившихся там вымпелов, портретов и документов о трудовом стаже функционеров.

Но вот куда пропали колоссальные средства (как в рублях, так и в валюте) вместе с пресловутым «золотом партии», как в весьма сомнительных руках оказалось множество объектов принадлежавшей КПСС недвижимости – от зданий в центрах крупных городов до детских лагерей и здравниц? На эти вопросы ответ мы, пожалуй, не получим уже никогда.

В любом случае, я совершенно солидарен во мнении с теми исследователями данной темы, которые уверены, что запрет компартии имел своей целью, в том числе, и ее ограбление – давно и четко спланированное.

Право на партийный запрет



Имел ли Борис Ельцин право принимать подобные глобальные и, можно сказать, исторические решения? Ответом можно считать постановление Конституционного суда России N 9-П, принятое им 30 ноября 1992 года, когда страсти уже улеглись, а материальные ценности нашли новых хозяев.

Главные юристы страны пришли к выводу, что Борис Николаевич, мягко говоря, "малость" превысил собственные полномочия. В конечном итоге конституционным было признано только приостановление деятельности главных руководящих структур КПСС и их последующий роспуск (хотя, на каком основании – совершенно непонятно). Запрет же на деятельность «низовых», первичных структур компартии в России и вовсе был незаконным.

Именно это решение и позволило Коммунистической партии в России возродиться - в виде КПРФ. В ее ряды при создании в 1993 году вступило не более полумиллиона человек. Остальные «коммунисты» дружно и весело отправились строить капитализм. Что, собственно, и требовалось Ельцину, а также тем, кто привел его к власти... Да и реальная «коммунистичность» самой КПРФ сегодня у многих в нашей стране вызывает вопросы.

Автор: Александр Харалужный