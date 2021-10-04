«Калинов Мост», 9 октября, ККЗ «Панорама» (Тверь)
Своё 35-летие музыканты отмечают специальной концертной программой.
Не так много коллективов не просто преодолевают этот рубеж, а продолжают находиться в прекрасной музыкальной и творческой форме, каждой своей новой работой доказывая, что у артистов ещё очень много невысказанного и не до конца переосмысленного, способного на выходе мгновенно попасть в золотой фонд русского фолк-рока.
Интереснейший и уникальный музыкальный путь группы соткан из разных, иногда очень противоречивых периодов и подаривший меломанам 17 альбомов невероятно душевного блюза и фолка, впитавшего в себя всю сибирскую мощь, светлую мелодику и красоту русского языка.
Музыканты дарят своё творчество тем, кто в суете окружающего мира старается сбросить путы наваждений, найти себя и обрести верных друзей.
Для тех, кто готов сделать шаг на Калинов Мост.
Продолжительность мероприятия: два отделения с антрактом.
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