F.P.G «Совесть» (максисингл на CD)

Исполнитель: F.P.G , Название: «Совесть», Стиль: панк-рок, Год: 2025

Подлинный панк не зависит от чужого мнения, чуток к происходящей вокруг несправедливости и поступает так, как велит ему сердце. Все эти три сущностных черты можно проследить по песням, вошедшим в CD-сингл нижегородской группы F.P.G «Совесть».

Открывается он композицией «Грязный панк» с характерным для коллектива темой чистоты помыслов, которая впервые была всесторонне исследована еще в их культовом альбоме «Гавнорок». Но на этот раз F.P.G дают своеобразный ответ хейтерам, признаваясь, что не испытывают перед ними ни вины, ни стыда, потому что уверены в правильности выбранного пути. Острое и хлесткое гитарное соло Дмитрия Селезнева, словно меч самурая отсекает все случайное и ненужное, оставляя лишь надежду на новый день, солнечный свет и прощение Творца.

В отличие от ураганного «Грязного панка», следующая песня «Мы» вышла размеренной и приблюзованной, поэтому она будет органично смотреться не только в электрических сетах F.P.G, но и в их камерной программе Punk Jazz. Это хлесткий и недоуменный ответ современному безумному миру с его бьющей через край ненавистью, сомнительными нормами, дерзким богоборчеством и вселенской алчностью. С особой болью в песне описываются перевернутые ценности, когда светлые люди опрометчиво движутся к своему аду, а откровенная бесовщина норовит прорваться в Царствие Небесное. Ошарашенные этими метаморфозами герои пытаются вернуть миру гармонию — именно благодаря тому, что в критической ситуации им удалось прозреть, избавиться от иллюзий и назвать вещи своими именами.

Третья песня «Советь» дает четкий ответ на вопрос, как сохранить остатки разума в этой коварной реальности: «Поступай по совести, остальное — пох...» Совесть — это, как известно, голос Божий в человеке, а потому она действительно служит самым верным навигатором в любых сложных и непонятных ситуаций. Но для правильного пользования этим компасом нужно как минимум избавиться от саможалости, поэтому в песне находим еще одно энергичное наставление: «Не ахай и не охай!»

На все песни из максисингла «Совесть» были сняты нетривиальные видеоклипы. Но в качестве бонуса на СD музыканты разместили только один из них — на заглавную песню. Ролик «Совесть» служит своеобразной одой родному городу музыкантов Нижнему Новгороду, который в кадре действительно очень многолик и привлекателен. К тому же он в клипе присутствует не только в виде пейзажей, но и как некий символ, поскольку красной нитью в ролике проходит образ оленя с герба города. Фотографиями со съемок «Совести» оформлен лакированный кардслив максимингла, ну на внутренний конверт для CD украшен кадрами из «Грязного панка» и «Мы».