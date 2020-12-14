Земля потяжелела вдвое: впервые все, что произвел человек, превысило вес всего живого

16:36 14.12.2020

В развитии жизни на Земле наступил исторический момент. В 2020 году все, что произвело человечество на планете, по своему весу превысило общую биомассу Земли. Исследователи говорят, что данные шокируют

В журнале «Nature» опубликовано исследование, согласно которому все, что создал человек, превысит вес всего живого на Земле. Масса произведенного человеком объектов удваивалась каждые 20 лет за последнее столетие. В начале двадцатого века она составляла только 3% биомассы. Ученые говорят, что эти данные показывают влияние человека на Землю. Речь идет о пластике, зданиях, улицах и машинах.

Под биомассой понимается все живое, включая грибы и бактерии, сказал Рон Мило из израильского института Вейцмана. Группа под его руководством оценила глобальные изменения сухого веса биомассы и веса всего произведенного человеком с 1900 года.

Результат получился шокирующим - в то время как биомасса с каждым годом сокращается, антропогенная масса стремительно увеличивается. Ежегодно человечество производит 30 гигатонн искусственных объектов. Это означает, что каждую неделю на Земле возникает искусственная масса, равная весу одного человека.

Если тенденция сохранится, в 2040 году антропогенная масса составит от двух до трех терратонн. Эти данные свидетельствуют о том, что мы уже находимся в антропоцене, «веке человека», хотя геологи пока с этим не согласны.

Одновременно с ростом искусственной массы на Земле растительная масса после первой сельскохозяйственной революции сократилась вдвое и составляет сейчас одну терратонну.

Причиной такого развития стало сельскохозяйственное использование земли и вырубки лесов. Растения составляют 90% всей земной биомассы, на втором месте находятся грибы и бактерии. Человечество занимает только 0,01%.

Ученые констатируют, что растущее производство различных объектов на Земле привело к изменению соотношения между искусственной и биологической массой. «Сейчас мы находимся на распутье. В 2020 году искусственные объекты на Земле превысят по весу все живое».

Исследователи замечают, что определить точный момент, когда эти две массы сравняются, достаточно сложно, поэтому их прогноз имеет дельту в 6 лет.

В 2016 году другое исследование пришло к выводу, что искусственные объекты - от авторучки до атомной электростанции - по своему количеству превышают количество видов жизни на земле. Группа ученых под руководством Яна Заласевича из университета Лестера оценила многообразие техносферы примерно на миллиард объектов. Это больше, чем всех видов живых организмов на планете.

«Наше исследование показывает, что след, который человечество оставляет на Земле, значительно превышает наше место в общей биологической массе», - говорит израильский ученый Мило. «Мы надеемся, что наш биологический вид должен взять на себя ответственность за планету, если принять во внимание эти шокирующие данные».