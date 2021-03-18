Психолог Карина Вейнгард: биография и концепция «Три уровня осознанности»

17:10 18.03.2021

В психологии довольно редко появляются новые фундаментальные и рабочие концепции, которые предлагают альтернативный взгляд на личность человека

Большинство психологов работает по трудам классиков психоанализа – Фрейда, Юнга, Берна, Эриха, Маслоу и других заслуженных авторов.

Карина Вейнгард предлагает иной подход: ее методика «Три уровня осознанности» объединяет принципы различных школ и рассматривает личность без зацикливания на деталях. Это позволяет проводить очень точную ее диагностику на любой стадии развития, а самому человеку оказывается намного проще познать самого себя, узнать свои сильные и слабые стороны и понять, в каком направлении двигаться дальше.

Детство Карины Вейнгард: уникальное чувство эмпатии



Карина родилась в интеллигентной семье. Ее мать работала провизором, а отец был заведующим кафедрой в институте, кандидатом исторических наук. В детстве Карина часто посещала папины лекции и наблюдала, как он общается со студентами. А дома девочка часами могла играть «в учителя».

Уже в 5-летнем возрасте у нее обнаружилась необычная способность: она могла составить максимально точный психологический портрет любого человека – даже того, кого видела впервые. И это были не просто односложные характеристики наподобие «плохой-хороший», «добрый-злой», а полноценный анализ, в ходе которого ребенок рассказывал о желаниях, надеждах и мечтах своего собеседника.

Разумеется, такие способности поражали родителей и даже несколько пугали. Отец показывал дочку психотерапевтам, экстрасенсам, хотел отвезти ее к шаманам или провидцам. Однако этого не потребовалось, так как все специалисты поставили одинаковый «диагноз» – сильно выраженная эмпатия. Это редкий дар, который необходимо развивать.

С тех пор дальнейшая биография Карины Вейнгард во многом была определена. Но в психологию она все-таки пришла не сразу.

Образование Карины Вейнгард



После школы Карина поступила на юридический факультет, заинтересовавшись криминалистикой. В интервью она отмечает, что «криминалистика – это та же психология: чтобы поймать преступника, надо понять его личность, узнать, как он думает, что им движет, и в результате спрогнозировать следующий его шаг».

Однако по своему 1-му образованию Карина не работала, так как решила освоить профессию психолога. Сразу после окончания университета она успешно защитила кандидатскую диссертацию по психологии, а после получила степень доктора наук.

Все научные работы Вейнгард посвящены изучению личности человека и техникам раскрытия его внутреннего потенциала. Наработки в итоге легли в основу концепции «Три уровня осознанности», на создание которой потребовалось более 8 лет.

Концепция «Три уровня осознанности»



Ее особенность заключается в том, что это комплексный психологический подход. С его помощью удается составлять целостные портреты личности и проводить психоанализ, после чего разрабатывается индивидуальная программа по гармоничному улучшению качества жизни.

Причем этой концепцией можно пользоваться и самостоятельно, главное – желание развиваться и самосовершенствоваться! В основе концепции о 3 уровнях осознанности лежит разделение людей на группы – по уровню развития личности:

предметный уровень;

ассоциативный;

метафорический.

Принципиально важный момент: концепция не говорит о том, что один тип людей лучше или хуже другого. Все мы разные, и у каждого свой потенциал, который надо учиться использовать.

При этом Карина Вейнгард отмечает, что достижение самого высокого – метафорического – уровня осознанности не означает приобретения каких-то сверхспособностей. Доктор говорит, что «метафористы» – это «люди кризиса», которые живут на уровне Вселенной и хотят творить. Однако из-за того, что нашим миром правят «ассоциативники», им тяжело найти с ними общий язык, поэтому частым спутником «метафористов» является депрессия. В то же время эти люди – «пророки», «учителя», которые двигают прогресс и заставляют общество меняться.

Итак, применение концепции «Три уровня осознанности» на практике позволяет:

развивать навыки по выстраиванию отношений со всеми типами личностей;

познакомиться с техниками построения команд и управления ими;

освоить методы самопомощи в различных жизненных ситуациях;

улучшить качество жизни.

Онлайн-проект Veingard.Ru



Свою профессиональную деятельность в качестве психолога Вейнгард начала в Европе, где основала The Veingard Research Institute for Personality Perfection (Институт совершенствования личности). Слушателями курсов Карины Вейнгард являются крупные бизнесмены, политики, общественные деятели и представители международных организаций, которым необходимо сформировать эффективную команду сотрудников.

Методика, которую предлагает доктор Вейнгард, доступна всем, именно для этого был запущен образовательный онлайн-проект Veingard.Ru.

Особенность программы состоит в том, что слушателей учат «быть режиссерами своей жизни, а не актерами в ней». А само обучение построено по принципу погружения в кризис – кризис познания самого себя, без которого невозможно выйти на более высокий уровень осознанности. Человек узнает собственные способности, слабые и сильные стороны, а также понимает, как правильно проходить через кризисы.

Во время работы доктор Вейнгард использует широкий инструментарий из философской антропологии, психолингвистики и психологии. В итоге удается устранить ментальные проблемы личности, раскрыть ее внутренний потенциал, перестать бояться самого себя и увидеть пути дальнейшего развития.

Книги Карины Вейнгард



Карина Вейнгард является автором 2 книг – «Три уровня осознанности. Основы сюжетов жизни» и «От стресса до совершенства. Душевные проблемы здорового человека».

1-е издание полностью посвящено ее авторской концепции. Там подробно рассказывается о 3 типах личности и их особенностях, что помогает читателям понять, как выйти на следующий уровень осознанности.

2-я книга – это практическое пособие по улучшению качества жизни и развитию своего потенциала, где говорится о том, как преодолевать стрессы и получить уникальный опыт, помогающий самосовершенствоваться.

Книги, курсы и тренинги доктора Вейнгард – это возможность раскрыть свои внутренние резервы, понять, какие жизненные цели являются приоритетными и как их достичь!