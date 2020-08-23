Тренировки на дому: в чем преимущества и эффективны ли они?

18:06

Все мы знаем, что ежедневная деятельность и тренировки приносят много положительных результатов

Фитнес помогает не только построить более здоровый и привлекательный организм, но также является отличным способом снять стресс и напряжение, вызванные тяжелой работой, различными обязанностями и обязательствами.

Тем не менее, есть много женщин, сосредоточенных на своей карьере или занятых матерей, которые не могут найти время, чтобы посещать тренажерный зал и регулярно заниматься спортом. Другие просто не чувствуют себя комфортно в такой обстановке, по тем или иным причинам им трудно полностью расслабиться и заниматься спортом.

К счастью, есть отличная альтернатива - и это домашние тренировки, которые могут иметь удовлетворительные результаты, если мы будем серьезны и последовательны.

Каковы преимущества домашних тренировок?



Экономия времени

Одной из наиболее распространенных причин пропустить активные тренировки является нехватка времени или отсутствие спортивного зала рядом с рабочим местом или домом. Весь процесс перехода в спортзал, тренировки и возвращения домой может занять несколько часов, и многие люди считают, что это время следует потратить на другие виды производительной деятельности. Отличной альтернативой являются домашние тренировки, которые мы можем выполнять, в соответствии с нашими способностями, настроением и физическим состоянием.

Существует огромное разнообразие упражнений и онлайн (для начинающих и продвинутых), которые могут помочь нам выбрать правильное направление - вы можете попробовать пилатес, различные упражнения для мышц живота и ягодиц из аэробики и калланетики, специальные тренировки балета, которые вы можете комбинировать с вашими предпочтениями и многими другими вариантами.

Экономия денег

Вторая причина, по которой домашние тренировки - это отличный вариант: членство в фитнесе и групповые занятия стоят дорого для многих из нас, и не у всех есть возможность взять эту сумму из своего бюджета на посещение спортзала. Кроме того, если вы начинающий, вам также может понадобиться воспользоваться услугами инструктора для правильного выполнения упражнений, что означает дополнительные расходы. Лучше инвестировать эти деньги в спортивное снаряжение.

Вам не нужна специальная одежда для тренировок. Большинство женщин испытывают стресс, потому что они должны хорошо выглядеть в тренажерном зале во время тренировок и у них должны быть новые кроссовки, спортивная одежда, спортивный бюстгальтер и аксессуары (особенно, когда тренажерный зал популярен и посещается многими людьми).

Когда вы тренируетесь дома, вам не нужно беспокоиться обо всем этом - вы носите домашние шорты и футболку, и вы готовы сразу же начать тренировку, обильно потея, не беспокоясь о том, как вы выглядите в чьих-то глазах. Главное - чувствовать себя комфортно, чтобы вы могли выполнять действительно качественные тренировки, а главное - наслаждаться моментом, когда вы делаете что-то хорошее и полезное для себя не только физически, но и эмоционально.

Результаты достигаются на кухне

Многие люди, особенно те, кто не имеет опыта в активных упражнениях, идеализируют спортзал, когда речь идет о потере веса, тонизировании или просто наращивании мышечной массы. Правда в том, что фитнес и физические упражнения обычно дают только 20% ваших спортивных целей.

Самая важная вещь, на которой нужно сосредоточиться - это изменить питание. Конечно, все зависит от того, чего вы хотите добиться. Хороший и видимый пресс для живота достижим при правильном и сбалансированном питании - вы можете сделать сотни упражнений на живот, но, если вы не будете обращать внимание на свою диету, все останется неизменным.

Сначала это может быть немного сложно, что вполне нормально, но с желанием и волей все достижимо - исследования показывают, что привыкание к новой привычке занимает 21 день, а когда вы начинаете замечать первые результаты, мотивация увеличивается еще больше.

Вы можете слушать или смотреть все, что захотите

Когда вы тренируетесь дома, вы можете выбрать фон, чтобы вы чувствовали себя действительно хорошо и сделали свою тренировку завершенной. Некоторые люди любят вдохновляющую и динамичную музыку, другие смотрят фильм или сериал.

Почему бы не найти интересное, мотивирующее, обучающее видео, аудиокнигу или целую онлайн-тренировку, чтобы проводить тренировку шаг за шагом - так у вас даже будет виртуальная тренировочная компания, вы будете точно знать, сколько повторений делать и когда отдыхать.

Могут ли домашние тренировки принести реальные и удовлетворительные результаты?



Это часто обсуждаемая тема, и вы можете иметь мнения в обоих направлениях. Для достижения прогресса мы должны бросить вызов нашим телам. Если мы выполняем упражнение снова и снова, в какой-то момент наше тело привыкнет к нему, и мы почувствуем, что нагрузка для нас уже минимальна, а нашего собственного веса недостаточно для прогресса.

Варианты, которыми вы можете поднять сложность тренировок дома: использование небольших гантель (или бутылок с водой), больше повторений. Попробуйте новые и разные тренировки. Важно выполнять упражнения осознанно и медленно, а также правильно дышать.

Самое простое правило - всегда выдыхать при усилении. Каждый раз, когда вы вдыхаете, вы принимаете кислород, необходимый вашему телу для функционирования. Чем больше вы двигаетесь, тем больше нужно кислорода.

Будьте настойчивы, пейте больше воды и старайтесь качественно выспаться. Помните, что у всех тела разные, действуйте в соответствии с вашими индивидуальными потребностями, не сравнивайте себя с кем-либо и наслаждайтесь временем, которое вы тратите на себя, выполняя упражнения. Вы сами определяете, когда и как заниматься дома, пользуйтесь этой свободой.

С упорством и дисциплиной, вы также начнете видеть свой прогресс. Упражнения придадут вам сил, улучшат ваше настроение и заставят вас чувствовать себя действительно хорошо не только физически, но и внутренне. Ваша самооценка возрастет, и вы получите больше уверенности.

Фото с сайта Pixabay.com

